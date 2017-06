ICF SPRINT CANOE KAYAK INTERNATIONAL RACE – 30 GIUGNO-2 LUGLIO 2017

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

AURONZO DI CADORE – Non c’è estate ad Auronzo di Cadore (Belluno) senza lo spettacolo della Gara Internazionale di canoa e kayak. Manca davvero poco, infatti, all’edizione 2017 dell’attesa kermesse canoistica che da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, sull’acqua piatta del lago di Santa Caterina, vedrà protagonisti circa 700 atleti.

L’ICF Sprint Canoe Kayak International Race 2017 (che fungerà da “test event” per gli Europei 2018 di canoa velocità Junior e Under 23) vedrà impegnati sulle distanze dei 1000, 500 e 200 metri atleti delle categorie Under 16, Junior e Senior, ma grazie alla volontà del Comitato Regionale Veneto della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) ci sarà spazio anche per le categorie Master e Canoa Giovani con i Campionati regionali.

Il programma della tre giorni organizzata dalla Venice Canoe & Dragon Boat in collaborazione con Comune di Auronzo, Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti e il patrocinio della Regione Veneto, è il seguente:

- Venerdì 30 giugno: dalle ore 8.30 eliminatorie, semifinali e finali sulla distanza dei 1.000 metri.

- Sabato 1 luglio: dalle ore 8.30 eliminatorie semifinali e finali dei 500 metri. Eliminatorie 200 metri.

- Domenica 2 luglio: dalle ore 8.30 semifinali e finali 200 metri (comprese le finali della Paracanoa, la canoa per gli atleti diversamente abili, disciplina inserita nel programma delle Paralimpiadi)

Ma la Gara Internazionale di Auronzo sarà importante non solo sul piano agonistico: nel pomeriggio di sabato 1° luglio, al termine della giornata di gare (ore 18 circa), Andrea Bedin, Antonio Rossi e Daniele Scarpa daranno risalto ai risultati degli atleti Azzurri ai recenti Europei e, contestualmente, presenteranno le rispettive candidature alla guida della FICK. Il prossimo 6 agosto, infatti, si terranno le nuove elezioni per la presidenza della Federazione, necessarie dopo che la Corte Federale d’Appello della FICK ha accolto i ricorsi presentati da Antonio Rossi e Daniele Scarpa annullando gli esiti delle precedenti elezioni del 22 ottobre 2016, che avevano visto la conferma del presidente uscente Luciano Buonfiglio. Alla base dell’annullamento c’era stata “la violazione delle regole minime ed essenziali tese a garantire la genuinità dell’espressione della volontà degli elettori nella scelta, e così ad assicurare la segretezza e la correttezza delle operazioni di voto”.

Tornando all’aspetto tecnico-agonistico in gara si sfideranno gli equipaggi delle Nazionali provenienti da 12 paesi (Australia, Austria, Croazia, Francia, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Olanda, Pakistan, Slovenia e Svezia) e i seguenti Club provenienti da 11 regioni italiane: Piemonte – Polisportiva Verbano, Canottieri Intra, Canoa Città di Omegna, CUS Torino, Lago di Candia Sport; Liguria – Canottieri Sabazia Savona, Canottieri Sanremo, Shock Wave Sports; Lombardia – Canottieri Ticino Pavia, Canottieri Leonida Bissolati, CUS Pavia, Canottieri Mincio, CUS Milano, Canottieri Baldesio, Circolo Sestese Canoa Kayak, Canottieri Lecco, Canoa LNI Mantova, Navigliosport Club; Veneto – Reale Società Canottieri Querini, Canottieri Mestre, Canoa Club Mestre, Circolo Canottieri Diadora, Canottieri Padova, Gruppo Canoe Polesine Rovigo, Canoa Club San Donà, Associazione Remiera Peschiera, Canoa Kayak Chioggia, Padova Canoa, Canoa Club Sile; Friuli Venezia Giulia –Marina Mercantile Nazario Sauro, Canottieri Ausonia, Canoa San Giorgio, Canottieri Timavo, Kayak Canoa Monfalcone, Gs Vigili del Fuoco Ravalico Trieste; Emilia Romagna – Canottieri Mutina, Canoa Club Comacchio, Centro Canoa Beppe Mazza; Toscana – Canottieri Arno, Canottieri Comunali Firenze, Canoa Club Livorno, Canoa San Miniato, Unione Canoisti Livornesi, Circolo Canottieri Tirrenia Todaro; Lazio – Gs Polizia di Stato Fiamme Oro, Gruppo Nautico Fiamme Gialle, Circolo Canottieri Aniene, Marina Militare Cs Remiero, Canottieri Eur, Gs Fiamme Azzurre, Dragolago, The Core Canottaggio Sabaudia; Puglia – Circolo Canottieri Barion Sc; Calabria – Living The Sea Canoa Trek./Fitness; Trentino Alto Adige – Circolo Nautico Caldonazzo, Canoa Kayak Ledro.

Leggi anche: