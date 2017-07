Campionato Italiano a Squadre Optimist: i giovanissimi del Circolo Velico Ravennate trionfano a Capodimonte

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI RAVENNA – Arrivano nuove soddisfazioni in casa Circolo Velico Ravennate, stavolta per mano dei giovanissimi della squadra Optimist: il team guidato dall’allenatore Spike Maioli, composto da Edoardo Bocale (capitano, classe 2002), Lorenzo Pezzilli (2005), Alberto Chersoni (2005), Nina Ghirelli (2004) e Camilla Ivaldi (2005) rientra vincitore dal Campionato Italiano a squadre che ha impegnato, nel corso del weekend, ventiquattro team da tutta Italia, ospitati dal Circolo Nautico Capodimonte.

La squadra portante i colori del sodalizio ravennate ha chiuso la serie di regate senza subire neanche una sconfitta, aggiudicandosi saldamente il primo piazzamento e lasciando alle spalle, nella top-five, il team del Circolo Nautico Cesenatico, il Circolo Velico Crotone, la Fraglia Vela Riva del Garda e lo Yacht Club Sanremo.

L’allenatore del gruppo, Spike Maioli, ha espresso soddisfazione per l’esito delle regate: “I ragazzi avevano già ottenuto ottimi risultati ad inizio stagione, con piazzamenti invidiabili nelle Selezioni Nazionali. La loro performance è stata ottima anche qui sul Lago di Bolsena, siamo soddisfatti di come stiano imparando ad approcciarsi al team race, che è una disciplina che sta prendendo molto campo. La squadra ha dimostrato grande capacità di adattamento alle mutevoli condizioni meteorologiche, che hanno visto il vento passare da un’intensità di oltre 15 nodi a meno di 4: proprio questa versatilità è stata una delle chiavi del successo in questo evento”.

I ragazzi del Circolo Velico Ravennate proseguono ora la stagione con il quarto ed ultimo appuntamento con le Selezioni Nazionali Optimist, mentre il prossimo impegno del team è fissato per inizio ottobre a Berlino, dove la squadra andrà a rappresentare l’Italia in un appuntamento di Team Race di portata internazionale.

