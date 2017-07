RC44 PORTO CERVO CUP: KATUSHA VINCE NEL MAESTRALE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – La RC44 Porto Cervo Cup organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda è giunta oggi a conclusione con tre belle prove svolte con vento di Maestrale a 22 nodi, leggermente calato nel corso della terza e ultima prova di giornata. Vittoria di Katusha su Cereef e Peninsula Petroleum.

Dopo lo stop forzato di ieri, oggi la flotta è stata chiamata in mare con un’ora di anticipo dal Principal Race Officer, Peter “Luigi” Reggio. Alle 11 in punto è stato issato il segnale preparatorio per la prima delle tre prove previste, il Maestrale soffiava sostenuto annunciando una giornata di vela adrenalinica, con manovre al limite in bolina e velocissime planate nei laschi.

Katusha (Novoselov-Horton) doveva difendere la sua leadership provvisoria di due punti, lo ha fatto al meglio, consolidando la posizione con la vittoria della prima prova, seguita da Cereef (Lah-Stead) e Bronenosec (Frolov-Dunn). La seconda prova ha visto uno spettacolare arrivo al photofinish tra Charisma e Katusha la quale, con il secondo posto, è diventata vincitrice con una prova d’anticipo, cosa assai rara in una flotta dai punteggi di classifica sempre molto ravvicinati come quella degli RC44. Con due terzi posti, Bronenosec sembrava lanciato verso il podio, però ha sprecato l’opportunità nella prova finale, chiudendo settimo dopo una partenza anticipata (OCS) assieme a Charisma e dovendosi accontentare del quarto posto finale.

Sale invece sul terzo gradino del podio Peninsula Petroleum, la barca dell’inglese John Bassadone affidata in occasione della Porto Cervo Cup al cileno Dag von Appen, sempre con Vasco Vascotto alla tattica. Il secondo posto nella prova conclusiva dietro a un imprendibile Cereef, secondo sul podio finale, è stato conquistato con grande determinazione grazie alla scelta tattica di navigare sulla lay line sinistra del campo mentre tutta la flotta aveva già strambato.

“E’ stata la parte finale a darci il vantaggio – ha dichiarato Vascotto – nelle prove precedenti mi ero reso conto di aver strambato troppo in anticipo, questa volta non mi sono fatto cogliere impreparato. Malgrado la piccola collisione nella seconda prova, nell’incrocio con Charisma, che ci è costata un 360° e due punti di penalizzazione, abbiamo dimostrato di saper reagire e siamo al comando della classifica provvisoria del circuito RC44. Come sempre le regate a Porto Cervo sono fantastiche”.

Dalla prossima regata di Marstrand in Svezia, dal 10 al 15 agosto, sarà Peninsula Petroleum a montare le ruote d’oro dei timoni, l’equivalente della maglia rosa ciclistica per il circuito RC44 Class.

Il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, si è espresso con queste parole: “Il Maestrale di oggi, dopo che ieri aveva costretto le barche all’ormeggio, ha esaltato l’abilità degli equipaggi e le performance degli RC44 offrendo regate combattute, con risultati mai scontati. In una parola, abbiamo avuto una settimana di vela al suo meglio. Grazie per essere stati con lo YCCS per la quarta volta, tra Porto Cervo e Virgin Gorda. Dopo il Maestrale di Porto Cervo vi attendiamo ora con l’Aliseo della nostra sede caraibica. Grazie agli armatori e ai loro equipaggi, al PRO Luigi Reggio, al Comitato di regata, alla giuria internazionale e a tutto lo staff della RC44 Class e dello YCCS. Congratulazioni in particolare al vincitore, Katusha e ai suoi compagni sul podio, Cereef e Peninsula Petroleum”.

Alexander Novoselov, armatore-timoniere di Katusha: “Sono due anni che competo nella classe RC44 ed è la prima volta che saliamo sul podio, per di più sul gradino più alto! Siamo stati bene, a bordo c’era una bella atmosfera, ci siamo concentrati e divertiti molto, questo è stato il mix perfetto unito alle condizioni meteo ideali, Porto Cervo è una delle migliori località per regatare. Sono molto emozionato, siamo stati bravi ma anche fortunati.”Il programma dello YCCS prosegue ora con il Farr 40 Pre-Worlds e il Rolex Farr 40 World Championship dal 10 al 16 luglio.

