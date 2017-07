Oggi il via della 31^ Trans Benaco Cruise Race

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LAGO DI GARDA – È pronta a prendere il via oggi – sabato 8 luglio – la trentunesima edizione della Trans Benaco Cruise Race, il tradizionale appuntamento velico sul Lago di Garda organizzato dal Circolo Nautico Portese con la collaborazione del Limone Garda Sailing.

L’attività presso la segreteria del Circolo Nautico Portese si fa, con il passare delle ore, sempre più frenetica. Tanto è infatti il lavoro del comitato organizzatore che proprio in questi momenti sta completando il perfezionamento delle iscrizioni e la consegna dei gadget della manifestazione.

Sono in totale una settentina le imbarcazioni che si presenteranno domattina alle ore 9 lungo linea di partenza posta di fronte al porto di Portese e che faranno quindi rotta verso l’arrivo a Limone Sul Garda. A Limone, equipaggi e sostenitori, troveranno ad attenderli oltre all’ospitalità per le proprie imbarcazioni anche un ricco calendario di eventi collaterali, che si apriranno già in serata a Portese con l’aperitivo in musica aspettando la Trans Benaco. Sabato 8 luglio doppio appuntamento sia a Limone del Garda in piazza Sant’Antonio con “La Festa” con musica dal vivo salamine e vino gratis a tutti i regatanti, che a Portese dove si svolgerà una serata enogastronomica con musica dal vivo e la premiazione del XI giro dell’isola a nuoto. Gli eventi collaterali della Trans Benaco Cruise Race termineranno domenica 9 luglio a Portese dove, a conclusione delle premiazione, si esibiranno live “Charlie and the Cats” con uno spettacolo musicale tutto nuovo e scoppiettante.

Tra i sicuri protagonisti della kermesse Bravissima, l’imbarcazione ed il team capitanato da Vinci Sandro, che tenterà di bissare il successo ottenuto la scorsa edizione e di avvicinare Mediatel in merito a vittorie complessive nell’albo d’oro della manifestazione. Tra le tante barche in regata confermata anche quest’anno la presenza del bis nipote di re Ludwig III di Baviera, il principe Luitpold von Bayern che regaterà a bordo dell’Asso 99 König Ludwig.

Scopo della Trans Benaco Cruise Race è quello di diventare un veicolo di promozione sportiva e turistica, cercando di offrire uno spettacolo non solo per i partecipanti, ma anche per le migliaia di turisti e curiosi a terra. Proprio per questo motivo, sulla scia degli ottimi riscontri avuti lo scorso anno, anche nel 2017 il comitato organizzatore installerà nelle piazze di Portese e Limone sul Garda due maxi-schermi, che consentiranno al pubblico di seguire live le parti salienti dell’evento sul lago.

“Possiamo dire che la macchina organizzativa della Trans Benaco si è messa in moto e che tutto è pronto per ospitare i concorrenti che si sfideranno nelle acque del Garda con percorso Portese-Limone e ritorno” commenta in rappresentanza del Limone Garda Sailing Andrea Corsato. “Anche quest’anno si potrà seguire la regata via web all’indirizzo www.transbenaco.it dove, ricordiamo, la nuova sezione cerco/offro imbarco consente di far incontrare armatori senza equipaggio e equipaggi senza armatori per eseguire l’obiettivo comune della manifestazione: una festa per gli appassionati di vela con eventi che coinvolgano anche i non addetti ai lavori” ha concluso Corsato.

Si dice entusiasta, per quanto fin qui fatto, il Presidente pro-tempore del Circolo Nautico Portese Franco Tirelli:”Stiamo vivendo una vigilia che definirei elettrica, sia per quanto riguarda la regata che per quanto riguarda la parte di eventi collaterali. Grande è soprattutto l’attenzione mediatica che noto da parte dei media locali e nazionali per questa edizione della Trans Benaco Cruise Race, così come forte mi sembra essere l’apprezzamento da parte dei regatanti. Solitamente sono abituato a fare i bilanci a consuntivo, ma il consuntivo dipende soprattutto da quanto e come si è fatto in precedenza e devo dire che l’organizzazione che si è creata tra Portese e Limone negli ultimi mesi ha lavorato davvero bene, creando si una parte sportiva ma anche un ricco calendario di appuntamenti ed eventi collaterali che inizieranno questa sera e proseguiranno per i prossimi tre giorni”.

Oltre al sito internet www.transbenaco.it, è sempre possibile seguire la Trans Benaco Cruise Race attraverso i canali social, quali la pagina Facebook, il profilo Twitter ed Instagram, dove verranno pubblicati continui aggiornamenti, informazioni e curiosità riguardo la kermesse.

La Trans Benaco Cruise Race, è una manifestazione organizzata dal Comitato Trans Benaco, gode del patrocinio del Coni – Comitato Regionale Lombardia, della Regione Lombardia, della provincia di Brescia, della Comunità Montana del Parco Alto Garda Bresciano, del Consorzio Lago di Garda – Lombardia, della Comunità del Garda, dell’Associazione Italiana Donatori di Organi, dell’AVIS e dell’Associazione Nazionale Trapiantati di Organi, oltre ai patrocini del Comune di San Felice del Benaco, di Limone sul Garda e del Comune di Salò.

Main Sponsor della manifestazione sono Global System e Lefay Resort & Spa. Sponsor della Trans Benaco sono: Sider Logistics, Idra, Fratelli Pietta, Horstmann Hotels. Supporter della regata sono: Ristorante Gemma, Garda Blu, Cassa Rurale Alto Garda, Ristorante Gran Fausto, Sanitaria Servizi Ambientali, Mosca Prodotti Petrolifici, Vibatex, Garda Escursioni, Virgiliana.

