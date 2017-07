Trans Benaco Cruise Race, Bravissima centra il bis

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LAGO DI GARDA – La trentunesima edizione della Trans Benaco Race Cruise, organizzata sabato 8 e domenica 9 luglio dal Circolo Nautico Portese in collaborazione con il Limone Garda Sailing doveva essere una grande festa, ed una grande festa è stata. Una sessantina le imbarcazioni iscritte alla kermesse, che confermano gli ottimi numeri della manifestazione che punta a diventare un veicolo di promozione sportiva e turistica, cercando di offrire uno spettacolo non solo per i partecipanti, ma anche per le migliaia di turisti a terra.

Due splendide giornate di sole hanno accompagnato i partecipanti lungo il percorso che da Portese si è concluso a Limone sul Garda nella giornata di sabato e che ha visto un entusiasmante match Race per la vittoria tra Bravissima di Sandro Vinci ed Eclisse di Pietro Bovolato. Discesa rapida la domenica, con la flotta accompagnata da un forte Peler che ha permesso a Black Arrow l’arrivo già dopo circa novanta minuti di navigazione, stabilendo quindi così il nuovo record di percorrenza.

Nel computo della classifica generale ad aggiudicarsi la trentunesima edizione della Trans Benaco Cruise Race è ancora una volta Bravissima, l’imbarcazione dell’armatore Vinci Sandro con al timone Pizzati Giovanni che bissa il successo ottenuto lo scorso anno ed incide per la volta sesta il proprio nome sull’albo d’oro della manifestazione. Seconda posizione per la veloce Black Arrow di Caldonazzi Walter, mentre al terzo posto si piazza Lexotan di Montresor Giovanni e timonata da Montresor Zeno.

Quanto alle classifiche di classe tra gli Ufo 22 vince Chemin de Mer di Santi Paolo, tra gli Asso 99 Diavolasso AC&E di Farina Andrea, tra i Protagonist 7.50 Tè Bambo di Valliero Renato timonato da Giovannelli Matteo, tra i Dolphin 81 Zero uno risposta dell’armatore Romanenghi Carlo e timonato da Carlo Fracassoli, nella classe diporto inferiore agli otto metri J-Oc di Apollonio Fabio mentre nella classe diporto superiore agli otto metri Razzo Grigio di Durach Stefano. Il Trofeo Hi-Tech, riservato alle imbarcazioni altamente performanti, se lo è aggiudicato Eclisse, l’imbarcazione LB 10 di Bovolato Pietro.

Questo il commento del il presidente pro tempore del Circolo Nautico Portese Franco Tirelli:”È stata una edizione sicuramente entusiasmante, con una bellissima regata e velocità elevate che hanno permesso di battere il record di percorrenza. Vedere l’entusiasmo dei regatanti al termine della manifestazione ripaga di tutto il lavoro svolto in questi mesi di preparazione”.

“L’edizione 2017 della Trans Benaco Cruise Race – commenta il consigliere del Limone Garda Sailing Andrea Corsato – è stata un’ulteriore conferma che la strada intrapresa insieme agli amici di Portese lo scorso anno è quella giusta, unendo la parte sportiva a quella degli eventi collaterali che anche quest’anno hanno visto la partecipazione di centinaia e centinaia di appassionati. Questa energia positiva che ci è stata trasmessa ci servirà per iniziare fin da domani a pensare all’edizione del 2018″.

La Trans Benaco Cruise Race, è una manifestazione organizzata dal Comitato Trans Benaco, gode del patrocinio del Coni – Comitato Regionale Lombardia, della Regione Lombardia, della provincia di Brescia, della Comunità Montana del Parco Alto Garda Bresciano, del Consorzio Lago di Garda – Lombardia, della Comunità del Garda, dell’Associazione Italiana Donatori di Organi, dell’AVIS e dell’Associazione Nazionale Trapiantati di Organi, oltre ai patrocini del Comune di San Felice del Benaco, di Limone sul Garda e del Comune di Salò.

Main Sponsor della manifestazione sono Global System e Lefay Resort & Spa. Sponsor della Trans Benaco sono: Sider Logistics, Idra, Fratelli Pietta, Horstmann Hotels. Supporter della regata sono: Ristorante Gemma, Garda Blu, Cassa Rurale Alto Garda, Ristorante Gran Fausto, Sanitaria Servizi Ambientali, Mosca Prodotti Petrolifici, Vibatex, Garda Escursioni, Virgiliana.

Leggi anche: