Grande partecipazione alla 32° Veleggiata Regatalonga-Memorial Migliorini

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Per il Club Nautico Versilia si è appena concluso un fine settimana denso di coinvolgenti appuntamenti: venerdì sera, presso le sale del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, si è svolto l’incontro con il giornalista Adolfo Lippi che ha inaugurato ufficialmente la mostra dedicata a Franz Furrer “un meraviglioso omaggio ad un grande artista e ad un personaggio centrale nella storia della città di Viareggio.”

La mostra che resterà aperta tutto il mese di luglio e che riguarda le opere del periodo dal 1945 al 1980, non sarà solo l’occasione per scoprire e rivivere la sua pittura ma anche una celebrazione delle tante iniziative di cui fu protagonista. Filippo Mori, presidente dell’Associazione Sorriso Viareggino che ha curato l’organizzazione della mostra nell’ambito del programma “Buon Compleanno Viareggio” ha ricordato che Furrer è stato uno dei padri fondatori e il secondo presidente del Club Nautico e che, fra l’altro, ha ideato la Viareggio-Bastia-Viareggio.

Il week end è proseguito con tanti eventi in mare (dalla Veleggiata Regatalonga al 2° Raduno Internazionale barche Offshore d’Epoca -“VBV Legend” e Memorial Sonny Levi, dalla Regata Optimist al raduno internazionale dei motoscafi Riva, tutti supervisionati dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera per i profili di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino, con specifiche ordinanze ed autorizzazioni e con la vigilanza in mare nelle fasi principali delle varie manifestazioni) e nella zona antistante al Club (l’evento Navigusto).

La XXXII Veleggiata Regatalonga, manifestazione sociale del CNV aperta a tutte le imbarcazioni a vela con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi ma senza una vera e propria classifica in quanto Veleggiata e non Regata, è stato un vero successo di partecipazione con ben 27 equipaggi al via.

Caratterizzata da vento leggero, l’appuntamento dedicato alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso quattro anni fa e figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989 e mente della Viareggio-Bastia-Viareggio fino al 1992, si è articolato sul percorso Viareggio – boa al pontile di Forte dei Marmi – Viareggio. Per la cronaca hanno comunque tagliato per i primi il traguardo nelle rispettive Categorie Vlag di Andrea Poli (A), Alice di Giovanni Pierucci (B), Morgana di Franco Vannini (C), il First 36.7 Gitana del presidente della S.V.V. Paolo Insom (D), lo stupendo One Tonner Ardi, ex Kerkyra II e barca scuola del Club Nautico Versilia (E), e My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (F).

Al Memorial Migliorini hanno preso parte anche una quindicina di Optimist che, dopo il suggestivo trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, hanno regatato davanti al porto di Viareggio. La vittoria nella regata che ha coinvolto la Squadra agonistica è andata a Federico Lunardi che ha anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin (quadrilatero ridotto) Davide D’Avanzo si è imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti.

“Per questi giovanissimi timonieri dai 9 ai 12 anni si è trattato della prima regata subito dopo due settimane di corso di vela – ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin- Uno di loro ha addirittura completato il percorso pur avendo partecipato a soli tre giorni di corso.” Il Progetto Scuola Vela Valentin Mankin nato lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua, infatti, a dare grandi soddisfazioni premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti in un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese e cioè quello di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.

“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha più volte ricordato il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati – c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico.”

“Il progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell’anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore- è terminato sabato 10 giugno e già due giorni dopo abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì inizia un nuovo corso di vela con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime quattro settimane abbiamo avuto oltre 50 partecipanti dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Il quinto corso si sta svolgendo in questi giorni con sei iscritti.

Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre L’Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per l’assistenza, due istruttori e un allievo istruttore. Nel frattempo i timonieri della Scuola Valentin Mankin si stanno impegnando con successo nelle manifestazioni previste nel calendario agonistico 2017. La nostra squadra agonistica Optimist, infatti, dopo i brillanti risultati nelle regate disputate negli scorsi mesi, sta partecipando ai principali eventi Zonali di Classe, a tre tappe della Kinder + Sport, alla selezione zonale per i Campionati Italiani a Squadre di Club, per i Campionati italiani, Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti.

Fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. L’ambito Trofeo riservato al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri e che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago, è stato istituito da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV.”

