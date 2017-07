PLENTY VINCE IL FARR 40 PRE-WORLDS A PORTO CERVO

PORTO CERVO – Con le tre, combattute, prove odierne, svolte con brezza da sudest tra i 12 e i 15 nodi si sono conclusi nelle acque antistanti Porto Cervo i due giorni di Farr 40 Pre-Worlds organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda.

Dopo sei regate complessive, la vittoria è andata a Plenty di Alex Roepers, assistito dalle chiamate tattiche di Terry Hutchinson, che si è imposto oggi con un primo e due secondi posti. A seguire Enfant Terrible di Alberto Rossi, tattico Vasco Vascotto, vincitore della prima prova odierna, staccato di cinque punti nella classifica finale. Plenty ed Enfant Terrible hanno costantemente battagliato nel corso di tutta la manifestazione con spettacolari duelli ravvicinati, dal prepartenza fino al traguardo finale.

In particolare l’ultimo lato di poppa della seconda prova odierna, ha visto i due affrontarsi in una estenuante battaglia di strambate degna del miglior match race.Terzo posto per Asterisk, lo scafo turco di Hasip Gencer, tattico il britannico Nick Rogers, che si è dimostrato molto veloce. Molto rapido si è dimostrato anche Zen dell’australiano Gordon Ketelbey, tattico David Chapman, una new entry del circuito che ha vinto la classifica Corinthian, riservata ai non professionisti.

Alex Roepers, armatore-timoniere di Plenty: “Abbiamo avuto due giorni di regata molto adrenalinici qui a Porto Cervo, ci sarà una bella battaglia per conquistare il Campionato Mondiale. Sono già stato in questo luogo magnifico nel 2006 con uno Swan 45 e successivamente nel 2009 e 2010 con i Farr 40. Adoro regatare in questa località, tutto è perfetto, dallo YCCS all’ambiente circostante, sono certo che ci divertiremo molto con Enfant Terrible e con il resto della flotta”.

Nella giornata di domani si svolgeranno le registrazioni, il briefing e il welcome cocktail, sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda, per i concorrenti del Rolex Farr 40 World Championship in programma a partire da giovedì 13 luglio.

