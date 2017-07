Pronta la programmazione corsi 2017-18 di Assologistica Cultura e Formazione

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BOLOGNA – Tantissime le novità in calendario, con numerose proposte del tutto inedite. Oltre alla sede milanese dei corsi di via Cornalia, ora alcune lezioni potranno essere seguite anche a Bologna, presso Interporto Bologna con cui il ramo formativo di Assologistica ha stretto un accordo.

La programmazione corsi autunno-inverno 2107-2018 di Assologistica Cultura e Formazione (ramo formativo di Assologistica) riprende con un calendario di proposte in buona parte del tutto inedite.

Ad aprire la stagione, il 25 settembre 2017, è un corso a cura dell’ing. Zavanella, noto consulente di direzione (GEA) che affronterà il tema del ridisegno e dell’ottimizzazione delle reti distributive, fornendo una panoramica su approcci, metodi e strumenti software utilizzati per tale scopo, nonché sulle possibili leve di ottimizzazione agibili e sui diversi rapporti di causa ed effetto per cogliere le ricadute a livello di riduzione costi, aumento della reattività o del livello di servizio reso attraverso un sistema distributivo.

Le tematiche inerenti in mondo del lavoro verranno trattate in due corsi tenuti dall’avv. Riccardo Maraga (Studio Legale Trevisan & Cuonzo): un primo corso (4 ottobre 2017) avrà al centro le Cooperative di logistica e trasporti dopo il Jobs Act, il secondo (21 febbraio 2018) riguarderà invece le implicanze del contratto di appalto in logistica.

La figura del logistic manager e del responsabile magazzino, una delle maggiormente richieste dal mondo del lavoro, sarà il fulcro di due corsi tenuti da Luigi Terzi, Logistic Consultant e Presidente di Assologistica CulturaeFormazione, il 10 ottobre 2017 (Spedizioni, trasporti, magazzino: L’abc del logsitic manager) e 15 febbraio 2018 (Il logistic manager: competenze e abilità di un professionista tra i più richiesti dal mercato).

Prevista quindi una sessione di tre incontri dedicata al supply chain management con corsi a cura dell’ing. Pierantonio Pierobon, Operations & Supply Chain Director di Fly Spa e Docente Advance School – APICS. Si tratta dei seguenti titoli: Demand planning, ruolo e importanza di un processo prioritario per il team aziendale (18 ottobre 2017); Operations/Supply Chain Management e Supply Chain Finance, quale rapporto nel favorire la capacità di generare liquidità? (22 novembre 2017) e Scor – come impostare un sistema di kpi di successo (18 gennaio 2018).

Due i corsi a tema doganale tenuti dall’avv. Ettore Sbandi dello Studio Legale Tributario Santacroce: uno il 9 novembre 2016 (La “leva doganale” per le imprese: Regimi speciali, AEO ed efficientamento dei flussi doganali) e uno il 14 dicembre 2017 (Valore e origine doganale: Preferenze e Made in – Rischi e opportunità di pianificazione).

Tra i corsi tenuti dall’avv. Totaro (Studio Legale Lexjus Sinacta) una segnalazione meritano, in particolare quelli dal titolo “La Convenzione Solas (Safety of life at sea) e il Vgm (verified gross mass), recepimento nazionale e applicazione delle diverse circolari (15 novembre 2017) e “Acquisizione delle società di logistica e trasporto: modelli e strategie di acquisizione. Valutazione economica e operativa dell’azienda e verifica degli asset aziendali. Sorte dei dipendenti a seguito della cessione” (31 gennaio 2018).In tema contrattualistico segnaliamo i corsi delle avv. Grazia Torrente e Alessandra Vignone dello Studio Legale Internazionale Torrente-Vignone: “Deposito, appalto, trasporto, tre contratti a confronto: quali soluzioni contrattuali adottare e quali tutele prevedere (specie se viene dato incarico al trasportatore)?” in programma il 16 novembre 2017, e il “Contratto di logistica e outsourcing logistico, aspetti normativi e pratico-organizzativi” del 7 febbraio 2018.

Immancabili e numerosi i corsi relativi al trasporto, tra i quali segnaliamo quello tenuto da Riccardo Stabellini e Alberto Bertani (rispettivamente Logistics Director Italy e Logistics Italy – Transport Specialist di Barilla) dal titolo “Gestione dei trasporti: le regole generali e l’esperienza Barilla” (29 novembre 2017) e “Il contratto di trasporto rivisitato in seguito alle più recenti normative ministeriali” (9 gennaio 2018) a cura di Aldo Rosada, Consigliere Nazionale e Presidente della Commissione Trasporti di Assologistica.

Infine al mondo del mare è dedicato il corso del 1° marzo 2018 “I trasporti marittimi regolati da polizza di carico: diritti, obblighi e responsabilità degli operatori logistici” tenuto dall’avv. Marco Lenti dello Studio Legale Mordiglia.

Da segnalare infine la novità dell’autunno 2017, ovvero la proposta di corsi che Assologistica Cultura e Formazione ha realizzato in collaborazione con Interporto Bologna e che si terranno presso la palazzina doganale dell’interporto stesso. DI seguito i titoli degli incontri della durata di mezza mattinata: L’operatore economico autorizzato – AEO, chi è e quali i vantaggi di questa nuova figura professionale? (5 ottobre ‘17); L’autotrasporto internazionale di merci su strada e le regole di circolazione dei mezzi in ambito Ue ed extra UE (18 ottobre ‘17); Fissaggio del carico su automezzi: normative e corrette procedure (8 novembre ‘17) e L’utilizzo della forza lavoro nelle attività di logistica: diversi modelli di outsourcing, rischi e cautele (22 novembre ‘17).

Leggi anche: