470 World Championship, altre due prove con vento leggero

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SALONICCO – Le prime due prove della fase finale del Campionato del Mondo 470 si sono svolte a Salonicco con vento leggero da sud, sugli 8 nodi.

Donne

In testa alla classifica le polacche Agnieszka Skrzypulec e Irmina Mrózek Gliszczynska hanno scavalcato le britanniche Hannah Mills, oro a Rio 2016 e argento a Londra nel 2012, e Eilidh McIntyre, che oggi non hanno avuto due prove brillanti.Elena Berta e Sveva Carraro (Aeronautica Militare), salgono di 3 posizioni, dalla 26 alla 23. Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano), con 22, 14, sono 27esime.

Uomini

Buona giornata per Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare Italiana), un bel quinto posto nella seconda prova e una brillante mossa nella prima che li ha fatti risalire in undicesima posizione. “Dopo la partenza hanno fatto un lungo taglio del campo da sinistra a destra – racconta coach FIV per i 470M Gigi Picciau – che li ha riportati in gara, sono stati bravi e coraggiosi!” In classifica generale sono noni.

L’altro equipaggio italiano, Matteo Capurro e Matteo Puppo (YCI), non è riuscito a scendere in acqua a causa dell’intensificarsi delle condizione di salute del prodiere, anche per le elevate temperature.

Altre due prove previste domani e venerdì, e per i primi dieci equipaggi, la medal race sabato 15 luglio.

