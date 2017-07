ROLEX FARR 40 WORLD CHAMPIONSHIP AL VIA A PORTO CERVO

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – L’edizione numero 20 del Campionato Mondiale Farr 40, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Rolex, prenderà il via domani, giovedì 13 luglio, nelle acque antistanti Porto Cervo per concludersi domenica 16 luglio. Per lo Yacht Club Costa Smeralda si tratta della terza edizione organizzata a Porto Cervo, dopo le edizioni del 2003 e del 2009.

Il Rolex Farr 40 World Championship inizierà ufficialmente questa sera, 12 luglio, con il briefing per i tattici, tra i quali figurano velisti di primo piano nel panorama internazionale, come gli italiani Vasco Vascotto, Matteo Ivaldi e Michele Regolo, l’americano Terry Hutchinson, il neozelandese Hamish Pepper, l’inglese Nick Rogers, due volte medaglia olimpica d’argento nel 470.Seguirà, come da tradizione, il cocktail di benvenuto sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda. Le procedure di partenza della prima regata saranno avviate domani, giovedì 13 luglio alle ore 12. Il programma prevede fino a tre regate a bastone ogni giorno, per un massimo di 11 prove.

Riccardo Bonadeo, Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda: “Il Farr 40 ha fatto la storia delle barche monotipo di grande dimensione, dopo vent’anni dal varo del primo esemplare questa classe continua ad affascinare armatori esperti e velisti di alto profilo. Sono lieto che l’organizzazione della ventesima edizione del campionato mondiale di una classe così prestigiosa sia stata affidata allo Yacht Club Costa Smeralda. Ringrazio tutti i presenti e soprattutto Rolex, che supporta con entusiasmo sia la classe Farr 40 che molte delle regate più importanti del nostro Club”.

Le condizioni meteo indicano venti anche intensi dai quadranti settentrionali, inizialmente Maestrale in successiva rotazione a Nordest, nel fine settimana.

