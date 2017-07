470 World Championship: Berta/Carraro seconde nelle donne

SALONICCO – Una giornata insolita oggi a Salonicco, Grecia. Il vento di termica si è fatto attendere, così il Comitato ha issato l’intelligenza a terra fino alle 15.00. La prima partenza è stata data alle 16.00 e per entrambe le Gold Fleet è stata l’unica della giornata, con vento poco stabile per intensità e direzione.

Giornata fantastica per Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare Italiana) – Campioni Europei juniores in carica – che vincono una prova nelle finali del Campionato del Mondo giovanissimi contro alcuni dei migliori atleti e veterani della classe.

Sul campo della Gold Fleet delle donne hanno cancellato la seconda prova all’ultima poppa. Molto bene Elena Berta e Sveva Carraro (Aeronautica Militare) che conquistano un ottimo secondo posto e sono 19esime. “Sono state brave nell’avvicinamento alle boe – ci racconta Luis Rocha, coach delle ragazze del 470 – in questa regata sono stati difficili proprio gli arrivi alle boe, ma oggi le ragazze sono state brave a non perdere posizioni”.Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano) hanno fatto 15esime e siedono in 27esima posizione.

Matteo Capurro e Matteo Puppo (YCI), non hanno regatato oggi perché le condizioni di salute del prodiere non sono migliorate.

Domani il Comitato vorrebbe riuscire a concludere tre prove per recuperare quella persa oggi, prima della Medal Race di sabato.

