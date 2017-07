ELBA/VELA: LA SQUADRA AGONISTICA CVMM IN EVIDENZA A RIO MARINA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARCIANA MARINA – Lo scorso fine settimana a Rio Marina, con l’organizzazione del Centro Velico Elbano, si è disputato il Campionato Elbano Derive “Memorial Marcello Gori”. Nei due giorni caratterizzati da venti freschi provenienti dai quadranti nord è stato possibile portare a termine 6 manche (la classifica è stata stilata con lo scarto del peggior risultato) per le classi Optimist (Cadetti e Juniores), L’Equipe Evolution, Laser 4.7 e Laser Radial.

Nella classe L’Equipe categoria Evolution l’equipaggio marinese composto da Niccolò Palmieri e Marco Turchi ha conquistato il più alto gradino del podio con addirittura tre primi di manche distaccando di tre punti i compagni di squadra Alessio Caldarera/Matteo Peria al secondo posto. Questi ultimi, pur vincendo la prima prova della serie, hanno dovuto accontentarsi della piazza d’onore. L’altro equipaggio CVMM formato da Giulia Costanzo e Federico Arnaldi ha concluso al quarto posto.

Nella classe Optimist categoria Juniores la classifica è stata vinta dal riese Leone Gori, mentre il giovane timoniere portacolori del CVMM Lorenzo Paolini ha ottenuto il quinto posto della classifica finale.Infine va segnalato il terzo posto di William Gazzera, anch’egli della squadra agonistica CVMM, nella classe Laser Radial dove il migliore è stato Davide Pettorano portacolori del Nauticlub Castelfusano.

Nessun marinese in gara nella classe Optimist categoria Cadetti dove il primo posto è stato conquistato da Emilio Sontag del Club del Mare di Marina di Campo. Come pure nessun marinese in gara nella classe in singolo Laser 4.7 dove la testa della classifica è stata appannaggio di Nicol Segnini del Club del Mare.

