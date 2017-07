A LUINO LE REGATE DELLA CLASSE DINGHY 12’ PER LA COPPA ITALIA 2017

Regate, Sport

LUINO – All’Associazione Velica Alto Verbano di Luino è già cominciato il conto alla rovescia per il colpo di cannone della prima regata della 4a prova Coppa Italia 2017 Dinghy 12’, regata valida anche per la Ranking List Nazionale.

Il prossimo fine settimana la flotta dell’imbarcazione in singolo si darà battaglia sul campo di regata verbanese. Alle ore 12.30 di sabato 22 luglio il comitato di regata, presieduto dalla giudice piemontese Franca Venè esporrà il segnale d’avviso della prima delle 5 manche in programma (non più di tre al giorno).

E’ prevista la presenza di una quarantina di concorrenti in una flotta con un carattere internazionale, saranno infatti in regata anche un velista giapponese e uno tedesco.Confermata la partecipazione dei più forti timonieri della classe che attualmente si contendono i primi posti delle classifiche: saranno presenti sulla linea di partenza Enrico Negri, direttore sportivo AVAV nonché attuale leader della classifica Coppa Italia e della Ranking List con l’altro timoniere portacolori AVAV (5° nella Ranking) Ezio Braga come pure hanno già confermato la loro presenza il campione italiano in carica, il ligure Vittorio d’Albertas (2° nella Ranking) e quasi tutti i primi dieci delle classifiche 2017. Non mancherà il lariano Stefano Lillia titolare del cantiere che a tutt’oggi costruisce le moderne imbarcazioni in vetroresina che competono con le gemelle realizzate in legno. In gara anche alcune timoniere compresa la romana Francesca Lodigiani segretaria dell’ Associazione Italiana Classe Dinghy 12’.

Il Dinghy 12’ è imbarcazione in singolo progettata dall’inglese George Cockshott nel 1913: lunga poco più di 3 metri sfrutta la potenza del vento sull’unica grossa vela aurica. In Italia l’Associazione Italiana Classe Dinghy 12” è riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela sino dalla sua fondazione nel 1969.

Oltre ai premi per i primi cinque classificati sono previsti premi per il 1° Classici, il 1° master over 65, il 1° Gran Master over 75 e per la migliore timoniera.

In occasione della manifestazione velica organizzata dall’AVAV il Sindaco di Luino Andrea Pellicini e l’amministrazione comunale hanno il piacere di invitare i partecipanti alla vernice della mostra ‘Fuori salone’ del mercato di Luino che avrà luogo il 21 luglio in via Cavallotti, antico borgo.

La manifestazione organizzata dal sodalizio velico luinese, attivo in campo agonistico nazionale e internazionale fin dall’anno della sua fondazione nel 1938, può contare sull’importante sostegno di Varese Sport Commission e Camera di Commercio di Varese, sul patrocinio del Comune di Luino e sul supporto di North Sails Quantum, Nauticaluino, Cantiere Nautico Lillia e Nuncas prodotti per la pulizia della casa.

