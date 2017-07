TORNA LA NIMBUS VINTAGE CUP, REGATA-REVIVAL PER DERIVE CLASSICHE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI PIETRASANTA – Il mare della Versilia torna a fiorire di candide vele e nobili legni con la quinta edizione della NIMBUS VINTAGE CUP, regata-revival per imbarcazioni classe “A” e “U” ­– oltre che per “Flying Junior”, “Flying Dutchman”, “Finn”, “Vaurien” e “Alpa Esse” rigorosamente in legno – in calendario sabato 29 luglio nelle acque di Marina di Pietrasanta. L’evento è promosso da Nimbus Surfing Club di Fiumetto e Comitato dei Circoli Velici Versiliesi con il patrocinio della FIV e dei comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta. Numerose e come sempre affascinanti le imbarcazioni attese al via, per uno spettacolo che si annuncia ricco di agonismo ma anche semplicemente bello da vedere. La regata si svolge con due prove in successione, prima partenza alle ore 13:30.

Le più attese protagoniste della NIMBUS VINTAGE CUP sono ancora una volta le derive classe “A” e “U”, molto in voga fra gli anni Trenta e Quaranta ed oggi simbolo di un certo modo old style di vivere la vacanza e il mare. Barche snelle, divertenti, amate, vezzeggiate, tenute in grandissima considerazione dai proprietari di oggi così come da quelli di un tempo. I nomi delle più celebri del passato: Allah Ben Hur di Gianni Agnelli, Lucidalba del conte Silvio Piccolomini, Sasà II della principessa Anna Corsini, Bona degli Orlando, Alcione dei Giorgini… Splendidi e filanti legni che per lunghe stagioni solcarono il mare della Versilia, ne caratterizzarono lo scenario estivo, ne scrissero pagine indimenticabili di fascino e di stile e che oggi stanno lentamente tornando in auge. Con la NIMBUS VINTAGE CUP alcuni esemplari di queste vele d’epoca tornano adesso in mare. Una festa per gli occhi, innanzitutto, e anche un modo per ridare fiato alla tradizione, invogliando gli armatori a riportare in acqua le loro gloriose barche.

La regata si inserisce quest’anno nel Vertical Summer Tour, grande evento itinerante in otto tappe nazionali che approda sulla spiaggia del Nimbus Surfing Club il 29 e 30 luglio con un festoso villaggio del divertimento: musica, dj set, balli, giochi, animazione, tornei sportivi e attività in acqua. Fra i protagonisti dell’evento, lo Stand Up Paddle (SUP), divertente sport acquatico che si pratica pagaiando in piedi su una tavola da surf. Lo scorso anno fu proprio il Nimbus Surfing Club ad organizzare in Versilia gli Assoluti SUP Race. «Siamo felici che il SUP torni adesso da protagonista sulla nostra spiaggia», dichiara Filippo Ceragioli, presidente Nimbus. «Ci piace l’idea che questa disciplina così fresca e moderna incontri le derive classiche e le vele d’epoca della nostra regata vintage, ancora affidata all’organizzazione di Fabrizio Rovai. Un inedito incontro tra passato, presente e futuro che ben racconta l’approccio multidisciplinare e ‘no limits’ del Nimbus nel promuovere e diffondere la passione per il mare».

