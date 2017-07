Ad Antwerp domani e domenica la 2^ tappa del Mondiale Circuito F2

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

ANTWERP – È tutto pronto oggi ad Antwerp il ”Belgian Grand Prix, manifestazione valida quale 2^ tappa stagionale dell’”U.I.M. F2 World Championship”, il Campionato Mondiale inshore riservato ai potenti catamarani di Formula 2. Sono quattro i piloti azzurri impegnati questo sabato e domenica in Belgio: Alberto Comparato, il veneto del Woodstock Yachting Club; David Del Pin e Luca Fornasarig, i due piloti friulani del Club Motonautico Tuttamarano, e il piemontese Paolo Longhi (Rainbow Team Association).

Tanti e forti gli avversari in gara nel Mondiale; tra loro l’arabo Rashed Mubarak Alquemzi, leader di classifica provvisoria, al termine della gara di apertura disputata il 10-11 giugno scorso a Kaunas in Lituania.

Ad Antwerp, domani pomeriggio dalle 10.25 alle 11.55 prove libere; dalle ore 14.30 al via Qualifiche ed Eliminatorie. Domenica 23 luglio, stessi orari del sabato per prove libere; La Gara del Mondiale F2 prenderà il via alle ore 14.30, al termine del giro di parata. Premiazioni a seguire. Il successivo appuntamento con il Mondiale F2 (sui 6 totali previsti in calendario) sarà quello norvegese di Tonsberg (il 5 e 6 agosto).

Leggi anche: