AZZURRA A MAIORCA PER LA PUERTO PORTALS 52 SUPER SERIES

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MAIORCA – Si regata da lunedì 24 a venerdì 28 nelle acque antistanti Palma di Maiorca. Il TP52 Azzurra è al comando della classifica provvisoria del circuito velico professionistico più competitivo in assoluto.

Azzurra, il simbolo sportivo dello Yacht Club Costa Smeralda, è allineata assieme agli altri TP52 Class, sulla banchina centrale nella Marina di Puerto Portals non distante da Palma di Maiorca. Nove barche, tutte al massimo livello tecnologico, condotte da equipaggi di campioni, velisti olimpionici provenienti anche da esperienze di America’s Cup e regate oceaniche.

Nell’edizione 2015 Azzurra vinse a Puerto Portals il Campionato Mondiale TP52, suggellando al tempo stesso la sua leadership nella 52 Super Series che vinse a Cascais. Oggi la barca dello YCCS si presenta alla penultima tappa del campionato al comando della classifica provvisoria, ma ben consapevole della forza dei suoi concorrenti, a partire dai diretti inseguitori, Platoon e Quantum. Le prime quattro tappe del campionato hanno visto quattro differenti vincitori, inclusa Azzurra, a Miami. Questo la dice lunga su quanto sia difficile emergere, anche perché tutte le barche sono altrettanto affamate di vittorie.

“Dipenderà tutto da noi – ha affermato lo skipper, Guillermo Parada – questa è una buona cosa. Sarà una settimana impegnativa, tutti possono vincere, in particolare dobbiamo tener d’occhio Platoon e Quantum. Noi siamo pronti e motivati, non vogliamo ripetere alcuni piccoli errori che ci hanno causato stress inutile a Porto Cervo”.

Domani, domenica 23 luglio, si svolgerà la Practice race, a partire da lunedì 24 alle ore 13 le prue delle barche si incroceranno per i punti messi in palio dalla Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week, che terminerà venerdì 28 luglio.

Le regate potranno essere seguite online sia sul sito www.azzurra.it che sul sito www.52superseries.com grazie al Virtual Eye. A partire da mercoledì sarà disponibile sui medesimi siti la diretta streaming con commento in inglese. Come di consueto, verranno postati aggiornamenti direttamente dal campo di regata sulla pagina Facebook e sull’account Twitter di Azzurra.

Hanno detto

Riccardo Bonadeo, Commodoro dello YCCS: “Azzurra di accinge a regatare nella penultima tappa della 52 Super Series, certamente il circuito per barche a chiglia più competitivo e completo, come abbiamo potuto ancora una volta constatare lo scorso giugno nell’Audi Sailing Week di Porto Cervo. Quest’anno non c’è un dominatore assoluto, la lotta è più serrata che mai, noi tifiamo per Azzurra consapevoli di quanto sia ancora più difficile emergere, ma questo è il vero spirito sportivo, dare sempre il massimo e migliorarsi sempre. Grazie ai nostri soci armatori, la famiglia Roemmers, grazie a tutto il team Azzurra, buon vento!”.

Vasco Vascotto, tattico di Azzurra: “Siamo entrati nella parte finale della stagione e ogni punto conta, o meglio, ha un peso maggiore per la volata finale. Scendiamo in acqua a Portals forti del finale in crescendo a Porto Cervo e con un piccolo punto di vantaggio sul secondo in classifica generale, in passato abbiamo dimostrato di far bene qui e conosciamo il campo di regata. Ma quando saremo sull’allineamento per la prima prova sarà tutto azzerato, i nostri avversari non sono da meno e certamente avranno lavorato sodo quanto noi per ottenere un ulteriore miglioramento nelle performance della barca. Noi siamo un gruppo molto unito, arriviamo a Puerto Portals concentrati e determinati come sempre, o forse anche un po’ di più”.

