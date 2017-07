ANGE TRANSPARENT III VINCE LA COPPA EUROPA SMERALDA 888

PORTO CERVO – Si è conclusa oggi la Coppa Europa Smeralda 888, tradizionale evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda. A spuntarla, in una classifica corta, è stato Ange Transparent III di Valter Pizzoli davanti a Beda di Timifey Sukhotin e Mascalzone Latino di Achille Onorato, terzo classificato.

Dopo due giorni di regate, questa mattina alle 11.30 gli equipaggi sono partiti per affrontare la terza e conclusiva giornata, accompagnati da un vento proveniente da Sud-Est di circa 6 nodi. La battaglia in mare è stata molto accesa con Ange Transparent III (Skipper Andrea Zaoli) sceso in acqua in vantaggio di un solo punto su Beda (Skipper Francois Benac).

Fino all’ultimo i due si sono affrontati per avere la meglio, con Beda che si era portata in parità dopo la prima prova. Grazie alla vittoria nella prova finale Ange Transparent III, portacolori dello Yacht Club de Monaco, ha conquistato il gradino più alto del podio lasciandosi dietro di un solo punto Beda. Terzo classificato con un distacco di 9 punti è Mascalzone Latino, che nella giornata odierna ha registrato la sua prima vittoria parziale. Otto le regate totali disputate nell’arco dei tre giorni.

Nel primo pomeriggio, presso la sede dello Yacht Club Costa Smeralda, si sono svolte le premiazioni dei vincitori che hanno concluso anche quest’edizione della Coppa Europa Smeralda 888.

Il prossimo appuntamento sportivo allo YCCS è in programma per il 6 agosto, giornata in cui si svolgerà il Campionato Sociale tra i Membri del Club.

