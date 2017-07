Pallanuoto: Basile-Bellino, due campioni made in Bari per l’under 17 A

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BARI – Per Matteo Basile e Luca Bellino, i due giovani pallanuotisti classe 2001, questa estate si tinge d’oro. A Fiuggi infatti hanno vinto con la Canottieri Napoli il titolo italiano di categoria, battendo per 6-9 la Roma Nuoto in finale. I due atleti baresi, quest’anno in prestito alternativo alla Fimco Sport in serie C, sono cresciuti nel vivaio della GP Modugno.

“Con me hanno esordito l’anno scorso in serie B – spiega il tecnico Francesco Carbonara – e per la stagione 2017 hanno affrontato le trasferte con la blasonata compagine partenopea della Canottieri Napoli e dato il loro contributo in serie C con la Fimco. Confido che la vittoria del campionato under 17 A sia di buon auspicio per il futuro prossimo di questi giovanissimi e talentuosi pallanuotisti baresi”. La pallanuoto pugliese quindi con le sue giovani leve non smette di vincere in giro per l’Italia.

Intanto sempre sul fronte della pallanuoto giovanile pugliese, l’Amici Nuoto Puglia, campione interregionale under 15, guidata dal duo Francesco Carbonara – Giuseppe Marzulli, si sta preparando per raggiungere la Sicilia. All’Olimpica di Palermo dal 26 al 28 luglio Masciopinto e compagni affronteranno le semifinali nazionali del campionato under 15.

Un girone tostissimo per i pugliesi, che dovranno vedersela con i padroni di casa del Telimar Palerno, con la Rari Nantes Salerno, la Roma Vis Nova, il Pescara Pallanuoto e il Busto Pallanuoto. Solo le prime due classificate del girone potranno accedere alle finali nazionali in programma a Savona dal 3 al 6 agosto 2017. L’obiettivo è dare il massimo, sbagliando il meno possibile.

Leggi anche: