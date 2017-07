A Simone Lorenzo il Trofeo Adalberto Voltolina

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – Una sessantina di giovani atleti hanno preso parte lo scorso weekend alla decima edizione del Trofeo Adalberto Voltolina, organizzato dal Circolo Nautico Chioggia e riservato alla classe Optimist.

Condizioni meteo da incorniciare, con sole e brezza da Sud-Est intorno ai tredici nodi, hanno permesso alla flotta – suddivisa in 32 cadetti e 25 juniores – di portare a termine tutte e sei le prove in programma. Il weekend di regate chioggiotte, valido come selezione per i campionati nazionali giovanili che si svolgeranno ad agosto a Crotone, si va a sommare alla prima selezione svolta a maggio ad Eraclea, ed ha visto prove combattute con i giovani atleti che si sono dati battaglia per garantirsi l’accesso al Campionato Nazionale, alla Coppa Primavela, alla Coppa Cadetti ed alla Coppa Presidente. A presiedere il comitato di regata il consigliere federale Dodi Villani.

Ad aggiudicarsi la decima edizione del trofeo intitolato alla memoria di Adalberto Voltolina, socio storico del sodalizio chioggiotto e figura di primo piano nel panorama velico nazionale, è stato il veneziano Simone Lorenzo che nella categoria juniores ha preceduto il chioggiotto Gavassini Lorenzo e Ines Piazza. Tra i cadetti prima posizione per Paciello Luigi davanti a Matteo Tagliapietra e Tonitto Elisabetta, mentre il premio per il primo Cadetto 2008 è andato ad Alessandra Tonitto del Diporto Velico Veneziano.

Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione viene espressa dal consiglio direttivo del Circolo Nautico Chioggia, che commenta:”Siamo orgogliosi di avere ottenuto anche quest’anno l’abbinamento del Trofeo Voltolina ad una importante Selezione Zonale, questo fa onore non solo alla memoria di Adalberto, che tanto ha fatto per i giovani in Zona, ma anche all’impegno del Circolo Nautico Chioggia da molti anni unico portabandiera della vela giovanile nella Laguna Sud. È sempre bello vedere tanti giovani velisti con la loro passione, il loro entusiasmo ma anche le loro capacità tecniche. Il nostro impegno e la nostra ambizione è di portare presto a Chioggia un grosso evento velico giovanile che sarebbe anche un ottimo veicolo promozionale per la nostra splendida spiaggia e la nostra città”.

La manifestazione è inserita all’interno del calendario di eventi di ChioggiaVela, la rassegna nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il Circolo Nautico Chioggia ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

