AZZURRA RISALE LA CLASSIFICA DELLA PUERTO PORTALS 52 SUPER SERIES

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MAIORCA – Con gli ottimi parziali 3-5-2 nelle tre regate svolte oggi nella baia di Palma, Azzurra sale al terzo posto di una classifica cortissima, dietro a Provezza e Platoon. Domani, giornata finale, sono previste due prove e sono almeno sei i team che possono ambire alla vittoria.

Grande spettacolo oggi nelle acque antistanti Palma di Maiorca per la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week: si sono svolte ben tre prove con brezza termica da sudovest tra i 10 e i 12 nodi. In tutte la flotta è sempre stata compatta con frequenti scambi di posizione e vicende alterne per tutti i team. Spettacolari gli arrivi al photofinish, con tre o quattro barche in pochi metri.

Azzurra è stata molto costante concludendo le prove nell’ordine al terzo, al quinto e al secondo posto. Particolarmente significativa la prima regata, nella quale il terzo posto è arrivato dopo una incredibile rimonta dal fondo dopo una partenza difficile nella quale Azzurra ha subito una penalità. Viceversa la seconda prova ha visto Azzurra partire perfettamente in barca comitato, ma il lato destro del campo, inizialmente favorito, si è rivelato meno vantaggioso nella seconda parte della bolina costringendo Azzurra a rimontare in poppa fino al quinto posto che manterrà fino alla fine.

La terza prova infine, come nella prima era a bordo la moglie dell’armatore, Catherine Roemmers, ha visto Azzurra lanciata in un’altra spettacolare partenza in barca Comitato. Dopo l’iniziale leadership, la barca dello Yacht Club Costa Smeralda ha dovuto cedere il passo a un rinato Quantum, che si è portato al comando. Azzurra non si è però fatta sfuggire il secondo posto dopo aver combattuto con Platoon, altro avversario diretto in chiave stagionale e terzo al traguardo.

Meglio di Azzurra oggi solo Provezza, con un primo e un secondo posto il team turco ha rischiato di rovinare tutto con una partenza anticipata (OCS) nell’ultima prova, recuperando fino al quinto posto e ottenendo la leadership della classifica provvisoria dell’evento.

La classifica generale del circuito vede al comando Azzurra a pari punti con Platoon. Segue Quantum con sette punti di distacco.

Guillermo Parada, skipper. “Tutto sommato è stata una buona giornata. Nella prima regata abbiamo dovuto faticare molto per recuperare da un’altra penalità ancora. Sembra che questa settimana gli arbitri ci dedichino un’attenzione particolare… Spesso non siamo d’accordo con le loro decisioni ma non abbiamo alternative al fare il giro di penalità. Nella seconda prova siamo stati un po’ sfortunati, abbiamo fatto un’ottima partenza in Comitato e abbiamo vinto la destra, il lato favorito fino a quel momento, ma questa volta non è stato così e ci siamo trovati a lottare in mezzo alla flotta. Di nuovo nella terza abbiamo vinto la partenza in Comitato ma la pressione a destra è arrivata con un paio di minuti di ritardo, così che Quantum ha potuto virarci sopra e mettersi in controllo. Alla fine siamo in una buona posizione e domani vogliamo andare in mare per vincere”.

Vasco Vascotto, tattico: “Oggi provo sentimenti contrastanti, da una parte abbiamo regatato molto, molto bene, sono state regate splendide e sono davvero contento, se continuiamo così porteremo a casa delle belle soddisfazioni. Al contempo se è giusto che Azzurra venga penalizzata se fa un errore altrettanto dovrebbe essere per il nostro concorrente diretto in classifica generale. Sono sicuro che sia un errore involontario dei giudici, ma chiedo solo parità di trattamento, questa è la cosa negativa della giornata”.

