GC32 Racing: Mamma Aiuto! arrivano i giapponesi

MAIORCA – Mamma Aiuto! dell’armatore/timoniere Naofumi Kamei si è aggiudicato oggi l’evento del GC32 Racing Tour nell’ambito della 36 Copa del Rey MAPFRE a Palma di Maiorca, dopo una settimana di piazzamenti positivi e regolari. E’ la prima volta che il team giapponese vince un evento del GC 32 Racing Tour, da quando ha iniziato a prendervi parte lo scorso anno a Malcesine.

Malgrado un altra giornata con previsioni meteo incerte, le condizioni si sono poi rivelate ottime nella baia di Palma con un vento che a tratti ha raggiunto i 15 nodi, ossia l’intensità maggiore registrata nel corso dei quattro giorno di regata, e un mare piatto che hanno garantito adrenalina, velocità e foiling ai dieci catamarani in acqua.

Gli americani di Argo, dello skipper Jason Carroll, sono incappati in una partenza anticipata nella prima prova di oggi che li ha relegati in ultima posizione, ma sono riusciti a mantenere la seconda piazza nella classifica generale. Il migliore della giornata è stato l’equipaggio svizzero di Realteam con Jêrome Clerc alla barra, che ha vinto la seconda prova, un risultato che lo ha fatto salire sul terzo gradino del podio, malgrado una parità con Malizia – Yacht Club de Monaco di Pierre Casiraghi.

L’armatore giapponese non ha mostrato alcun segno di fastidio quando i ragazzi del suo equipaggio gli hanno spruzzato un mix di champagne, birra e acqua mentre la barca di un blu intenso ormeggiava sulla banchina del Real Club Nautico de Palma. Il tattico ed esperto locale Manu Weiller ha dichiarato: “Oggi è andata benissimo, è la nostra prima vittoria nel Tour. La terza alla Copa del Rey. Abbiamo vinto qui anche due anni fa con lo stesso equipaggio su un TP52.”

Oltre a Kamei e Weiller, l’equipaggio di Mamma Aiuto! È composto da un gruppo internazionale che include l’esperto uruguaiano Diego Stefani, lo svedese Jakob Gustaffson e il giovane giapponese Federico Sampei, che di recente ha rappresentato il suo paese nella Red Bull Youth America’s Cup.

Sampei si è detto felice della vittoria. “E’ incredibile. Ho navigato su questa barca solo un anno e mezzo. Sono molto grato a Kamei-san e agli altri per avermi insegnato tanto. Mi hanno portato al livello cui sono oggi.” Sampei ha attribuito il successo a una navigazione attenta e a una buona comunicazione a bordo.La vittoria, però, stava quasi sfuggendo loro dalle mani, come ha spiegato Manu Weiller: “Abbiamo avuto un problema in una delle partenze, quando Zoulou ci ha colpito, provocando un grosso buco sulla poppa a un solo minuto dalla partenza. Ci hanno concesso solo cinque minuti per riparare. Ci è andata bene, se fosse stato uno dei timoni, avrebbe significato la fine dei giochi.”

Zoulou è stato penalizzato di tre punti per questo incidente, ma ha potuto consolarsi con la vittoria nell’ANONIMO Speed Challenge che gli è valso un orologio Anonimo Nautilo. Lo skipper francese Erik Maris, che tornava al circuito pere la prima volta dall’evento di Key West nel 2015 è apparso molto felice del premio.”Non navigavo sulla barca da oltre due anni e ora è totalmente diverso. Prima eravamo solo in quattro e le barche si portavano in maniera differente. Da allora il livello è cresciuto moltissimo e la flotta è molto migliorata.”

Maris ha attribuito gran parte del merito al suo equipaggio: “Abbiamo dovuto creare un nuovo gruppo, ma sono davvero bravi e io ho cercato di non rallentare troppo. Siamo migliorati molto in questi quattro giorni. Ieri abbiamo anche vinto una prova. Cercheremo di migliorare per la prossima.” Zoulou parteciperà ai prossimi due eventi della stagione a Calvi, in Corsica e a Marsiglia.

Oggi è stato un altro nuovo arrivo nella classe GC32 a far registrare la migliore velocità nella prova dell’ANONIMO Speed Challenge: l’australiano Simon Delzoppo con il suo .film Racing. “Oggi c’era più vento e le condizioni erano eccellenti.” ha detto Delzoppo. “I ragazzi ci hanno preso la mano e ci siamo divertiti molto. Sono state regate molto tirate e oggi siamo riusciti a toccare delle belle punte di velocità. Siamo ancora in una fase di apprendimento ma siamo felici del nostro risultato.” Delzoppo dice che il team farà po’ di allenamento e lavorerà sulla barca prima di Calvi.

Le regate di Palma hanno visto primeggiare altri due team: i francesi di Team ENGIE guidati dallo skipper Sebastien Rogues che sono riusciti a districarsi nelle condizioni complicate della prima prova del giorno e Movistar, con l’olimpionico spagnolo Iker Martinez, che ha vinto l’ultima regata dell’evento. A conferma dell’alto livello della competizione da notare che ben otto dei dieci GC32 partecipanti alla 36ma Copa del Rey MAPFRE hanno ottenuto almeno una vittoria.E’ stato il sovrano di Spagna, Re Felipe VI a consegnare i premi agli equipaggi durante la cerimonia di premiazione nel parco di Ses Voltes, nei pressi della Cattedrale di Palma.

