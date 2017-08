HEMPEL SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS TEST EVENT – AARHUS 2017

AARHUS – Sono iniziate le regate del Test Event del Campionato del Mondo che si terrà ad Aarhus, in Danimarca, nel 2018. Il Campionato del Mondo delle classi olimpiche è un importante evento che ha luogo a metà del quadriennio olimpico durante il quale avvengono le prime qualificazioni per i Giochi Olimpici per Nazioni e velisti. Da qui l’importanza di testare il campo di regata nello stesso periodo dell’anno, dodici mesi prima.

Queste le convocazioni della Federazione Italiana Vela

Per l’RS:X F:

Veronica FANCIULLI (CS Aeronautica Militare) Marta MAGGETTI (SV Guardia di Finanza) Flavia TARTAGLINI (SV Guardia di Finanza) con il tecnico Adriano STELLA

Nell’RS:X M:

Daniele BENEDETTI (SV Guardia di Finanza) Mattia CAMBONI (GS Fiamme Azzurre)con il tecnico Riccardo BELLI DELL’ISCA

Nel LASER STADARD: Marco BENINI (CC Aniene)

Per la classe 470 F:

Elena BERTA (CS Aeronautica Militare) e Sveva CARRARO (CS Aeronautica Militare) con il tecnico Luis ROCHA

Nei FINN:

Filippo BALDASSARI (SV Guardia di Finanza) Alessio SPADONI (CC Aniene)

Enrico VOLTOLINI (SV Guardia di Finanza) con il tecnico Giorgio POGGI

Nei NACRA 17:

Ruggero TITA (SV Guardia di Finanza) e Caterina BANTI (CC Aniene) con il tecnico Gabriele BRUNI

Oggi in Danimarca si sono disputate le prime prove e gli azzurri del Nacra17 Ruggero Tita e Caterina Banti – già vincitori del Campionato Europeo di settimana scorsa – si sono subito distinti e sono in testa alla flotta dopo tre regate con ben due primi posti (1, 2, 1).

Bene anche Marta Maggetti nell’RS:X femminile, conduce vincendo la terza ed ultima prova di oggi (2, 4, 1); Veronica Fanciulli è nona e Flavia Tartaglini undicesima.Negli RS:X maschili Mattia Camboni è undicesimo e Daniele Benedetti dodicesimo.Elena Berta e Sveva Carraro sono settime nei 470F con i parziali di 8 e 7.Anche gli atleti indipendenti azzurri del 470M, Matteo Capurro e Matteo Puppo, sono settimi con un tredicesimo ed un quinto posto odierni.

Nei Laser maschili Marco Benini è quarto, Giovanni Coccoluto dodicesimo e Francesco Marrai ventesimo.Domani regateranno tutte le classi.Il programma prevede le prime Medal Race nella giornata di sabato 12 agosto e la conclusione dell’evento, con le Medal Race finali, domenica 13.

