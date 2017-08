Ardi fra fascino e soddisfazioni è appena partita per una nuova avventura

VIAREGGIO – Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club Nautico Versilia, ha appena mollato gli ormeggi viareggini in vista di una magnifica avventura che lo vedrà grande protagonista nelle acque spagnole di Mahon e in quelle francesi di Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017, iniziato a fine maggio con Les Voiles di Antibes e proseguito con l’Argentario Sailing Week di Porto Santo Stefano.

Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi nelle sale del Club Nautico Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran pavese e issata la randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la libecciata che aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato nel 1968, ha lasciato la banchina del CNV per affrontare la traversata che lo porterà prima a Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si svolgeranno le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito internazionale di regate per barche a vela d’epoca sponsorizzato da Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella promozione della cultura della vela classica (http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-del-rey/#/informazioni e http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-royales/#/informazioni).

“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del CNV e per tutti noi è motivo di grande orgoglio – ha spiegato Gianluca Poli che, insieme ad Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell’equipaggio di Ardi in occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates Royales -e non solo perché ci confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di grande prestigio ma soprattutto perché è la prima volta che una barca del Club Nautico Versilia regaterà in acque spagnole, a 400 miglia marine da Viareggio.”

Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia e il XVIII Argentario Sailing Week (www.argentariosailingweek.it/), Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in altri due importanti appuntamenti in attesa di concludere la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, il più prestigioso raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio.

“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, partecipare a queste due manifestazioni è una grandissima occasione e un ulteriore motivo di orgoglio per tutti i Soci anche perché non è mai successo prima che una barca del CNV regatasse così lontano- ha aggiunto Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi- ma desidero ricordare con piacere che Ardi non è impegnata solo nelle regate ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”

