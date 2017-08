CONCLUSO A MEDEMBLIK IL LASER RADIAL YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MEDEMBLIK – Si è concluso a Medemblik in Olanda il Mondiale Laser Radial giovanile con la vittoria nella categoria maschile per il greco Dimitris Papadimitriou e nella categoria femminile per la tedesca Hannah Anderssohn.

Negli uomini medaglia d’argento all’argentino Matias Dietrich e bronzo per Nicholas Bezy da Hong Kong, mentre nelle donne argento per l’uruguaiana Dolores Moreira Fraschini e bronzo per l’americana Charlotte Rose.Guido Gallinaro (FV Riva), dopo un ottimo avvio nella fase a qualificazioni (6 primi e un quattordicesimo) chiude il mondiale in ottava posizione con dei risultati nelle fase finale non all’altezza delle prime giornate.

Gli altri italiani in Gold Fleet sono Lorenzo Masetti (YC Como) che chiude in 20° posizione, Alberto Tezza (FV Riva) in 48° e Francesco Viel (CV Torbole)in 63° posizione su 280 partecipanti provenienti da 44 nazioni.Nella categoria femminile Elisa Navoni (FV Desenzano) chiude in 14° posizione, Marta Zattoni (CV Bellano) in 19° e 25° è Matilda Talluri (CN Livorno) su 110 partecipanti provenienti da 32 nazioni.Da domani, sempre a Medemblik, iniziano le registrazioni per il Mondiale Laser Radial maschile e femminile.

