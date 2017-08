Palermo-Montecarlo: Casiraghi a caccia di record

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ROMA – Si rinnova l’appuntamento con la Palermo-Montecarlo di vela, giunta alla 13/a edizione, organizzata dal Circolo della vela Sicilia con lo Yacht club de Monaco e lo Yacht club Costa Smeralda. Come di consueto le barche al via il 21 agosto dal Golfo di Mondello – in tutto sono 44 – risaliranno il Mediterraneo per quasi 500 miglia non-stop. Venti imbarcazioni vengono dall’estero, in rappresentanza di nove Paesi: Usa, Monaco, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Russia, Ungheria e Italia (con 24 iscritti).

Tra queste sei Maxi, che saranno ancora una volta protagoniste e cercheranno di strappare il record della regata a Esimit Europa 2, che lo stabilì nel 2015, in 47h46’48″. A Palermo sarà presente anche il presidente della Federvela, Francesco Ettorre. Fra le imbarcazioni iscritte favorita d’obbligo è Malizia II di Pierre Casiraghi, l’unico Mono 60 con foil di ultima generazione (Classe Imoca 60): il ‘regale’ scafo difende i colori dello Yacht club de Monaco.

Il principale avversario di Malizia II sarà il Maxi statunitense Lucky, Reichel-Pugh 63 dell’armatore di Chicago Bryon Ehrhart, in rappresentanza del New York yacht club, che si è aggiudicato anche la Sydney-Hobart nel 2011 e la Transatlantic race 2015. Altro favorito è il nuovissimo Grand soleil 58 Leaps&Bounds, progetto di Umberto Felci per l’armatore Jean Philippe Blanplain, timonato dell’esperto skipper Paolo Semeraro.

Saranno due i premi in palio nella Palermo-Montecarlo: il Trofeo Angelo Randazzo, per il vincitore overall in tempo compensato (nella classe più numerosa Irc o Orc); il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, che andrà al vincitore in tempo reale.

