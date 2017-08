Laser Radial Women’s and Men World Championship – 21/26 agosto 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MEDEMBLIK – Il Laser Radial Women’s and Men World Championship comincia ufficialmente oggi con la cerimonia di apertura alle 19 a Medemblik, nei Paesi Bassi. Il programma prevede che la prima prova del Campionato del Mondo Laser Radial abbia inizio domani, lunedì 21 agosto alle 11 e, come ogni giorno, sono in programma due regate fino a sabato 26 agosto non oltre le 15, con l’inizio delle finali venerdì 25.

Il campo di regata di Medemblik è ben conosciuto ai velisti, qui si disputa ogni anno verso fine maggio uno dei principali eventi riservato alle classi olimpiche, e la caratteristica principale è che è soggetto al frequente passaggio di perturbazioni, quindi lo sguardo di atleti e coach è spesso rivolto al cielo per cercare di interpretare le nuvole. Poi, come spesso nel nord Europa, l’onda è “choppy”, corta e ripida, con vento che il più delle volte arriva da terra ed è quindi variabile per intensità e direzione.“Nei primi giorni – ci racconta il tecnico federale Egon Vigna – è previsto vento leggero, quindi ci aspettiamo attese a terra o in mare, con partenze anche verso sera viste le giornate ancora lunghe”.

Sono 100 le atlete iscritte al Campionato del Mondo Laser Radial, e 64 gli uomini, provenienti da 45 Paesi. Tra le donne sono presenti tutte le più forti laseriste del momento: ci sono le prime cinque atlete della ranking list, la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi e le vincitrici degli ultimi tre Campionati del Mondo. Marit Bouwmeester (NED) – oro a Rio e due volte campionessa del mondo – come per Evi van Acker (BEL) – prima esclusa dal podio olimpico brasiliano e leader della ranking – qui giocano in casa. Anche Anne-Marie Rindom (DEN), bronzo a Rio e campionessa del mondo in Oman nel 2015, e l’attuale campionessa Alison Young (GBR) – vincitrice anche della Medal Race olimpica – saranno presenti sulla linea di partenza olandese.

Le atlete italiane convocate sono: Joyce FLORIDIA (SV Guardia di Finanza), Carolina ALBANO (CV Muggia), Valentina BALBI (YC Italiano) e Silvia ZENNARO (SV Guardia di Finanza), rappresentante azzurra a Rio e recente vincitrice della Kieler Woche in Germania – attualmente quinta nella ranking internazionale. Al gruppo si aggiunge anche Francesca FRAZZA (FV Riva).

Negli uomini gli italiani in competizione sono Nicolò ELENA (Club del Mare), Edoardo LIBRI (SEF Stamura), Andrea RIBOLZI (CV Canottieri Intra), Marco VILLANI (CV Salernitano).

