A GALA GALERA LA SFIDA MONDIALE DEI MELGES 32

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CALA GALERA – Inizia oggi a Gala Galera il Campionato del Mondo del monotipo Melges 32. Nelle acque antistanti il Circolo Nautico e della Vela Argentario alle 13.30 prenderà il via questa quinta e conclusiva tappa del circuito Melges 32 World League con il quale verrà assegnato anche il nono titolo iridato nella storia della classe.

Una battaglia serrata vede diversi equipaggi contendersi il podio, con l’equipaggio monegasco G.Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio, attualmente alla guida della ranking, fra i favoriti assieme a Giogi di Matteo Balestrero con Daniele Cassinari alla tattica, vincitore delle tappe di Porto Venere e Marina di Scarlino. Torpyone di Edoardo Lupi e Massimo Pessina, con a bordo Lorenzo Bressani, è un altro equipaggio che punta al podio, dopo la vittoria del titolo europeo a Sebeniko.

In lizza per il vertice della classifica anche Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato che schiera in pozzetto l’oro olimpico Paul Goodison, attuale, già detentore di un titolo mondiale nella classe. Fra gli italiani in acqua anche Vitamina Amerikana di Andrea Lacorte, affiancato da Giorgio Benussi, Fra Martina dei fratelli Pavesio e Spirit of Nerina di Andrea Ferrari con a bordo l’ex atleta olimpico Pietro Sibello.Aggiornamenti e classifiche in tempo reale si trovano online sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram di Melges 32.

Leggi anche: