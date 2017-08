Festival delle Scuole di Vela e International Hannibal Classic nel weekend

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MONFALCONE – Va verso la conclusione la stagione estiva allo Yacht Club Hannibal, che festeggerà con un classico appuntamento, il Festival delle scuole di Vela alla 33^ edizione e un nuovo appuntamento, l’International Hannibal Classic.

Il Festival delle Scuole di Vela si disputerà il 26 e 27 agosto e vedrà protagoniste le migliori Scuole Vela dell’Alto Adriatico, i cui allievi si sfideranno su imbarcazioni Optimist, la deriva con maggior numero di tesserati in Italia, che fu importata nel nostro paese per la prima volta proprio dalclub monfalconese e dal suo fondatore Sergio Sorrentino recentemente scomparso.

Il programma della due giorni prevede prove in mare, con la conduzione dell’imbarcazione nelle principali andature, oppure, a secondo delle condizioni meteo, giochi di squadra senza l’uso della vela e prove a terra, cui potranno accedere gli allievi delle scuole di vela riconosciute dalla FIV che abbiano sostenuto un corso di vela nell’anno 2016-2017 o in entrambi e non abbiano mai svolto nessun tipo di attività agonistica. Al termine, con un buffet presso la Scuola Vela Tito Nordio, verranno premiate le prime tre Scuole di Vela in base a una speciale classifica che terrà conto della somma dei punteggi delle prove effettuate e i quattro migliori timonieri di ogni società partecipante.

Il 9 e 10 settembre invece, presso il Marina Hannibal di Monfalcone, lo Yacht Club Hannibal in collaborazione con lo Sponsor W-Eye e il Marina Portoroz, organizzerà la prima edizione dell’International Hannibal Classic, regata riservata alle imbarcazioni classiche, Sciarrelli e “Spirit of Tradition” ed inserita inoltre nel circuito della Coppa A.I.V.E. dell’Adriatico, un circuito di regate patrocinato dall’Associazione Italiana Vele d’Epoca riservato alle barche a vela d’epoca e classiche conformi al regolamento del C.I.M. (Comitato Internazionale del Mediterraneo), munite del certificato di stazza per l’anno in corso.

La Coppa dell’Adriatico comprende 5 regate da Venezia a Trieste, alcune già disputate, di cui la tappa di Monfalcone rappresenta la terza prova a calendario, prima dell’appuntamento finale con la Barcolana Classic e le premiazioni finali.

La Coppa 2017 sarà assegnata allo yacht d’epoca e allo yacht classico che avranno conseguito il punteggio più basso nella loro categoria.

L’International Hannibal Classic, rappresenterà la prima regata adriatica AIVE/CIM che toccherà le acque della Slovenia sul percorso Monfalcone – Portorose (SLO) – Monfalcone., attraverso l’affascinante scenario del Golfo di Trieste.

Il programma si aprirà con la mostra di Edino Valcovich presso le sale dello Yacht Club Hannibal a Monfalcone, a partire da giovedì 7 settembre.

Edino Valcovich, ingegnere e docente di Architettura tecnica all’Università di Trieste, artista poliedrico che nella sua carriera ha dedicato diverse opere al mare e alle imbarcazioni con il caratteristico segno a matita, assetto formale dell’opera arricchito dalla campitura acquerellata, per la prima edizione dell’International Hannibal Classic ha realizzato la locandina della manifestazione.

Il programma della regata entrerà nel vivo sabato 9 settembre con lo Skipper Meeting seguito dal segnale di partenza della prima prova su percorso Monfalcone-Portorose.

A Portorose, ad attendere gli equipaggi, una splendida cena presso il Ristorante Laguna Marina Portorose, allietata da accompagnamento musicale, cui seguiranno le premiazioni e la consegna a tutti gli armatori presenti di uno speciale occhiale da sole, realizzato in esclusiva da W-EYE in Mogano Sapelli numerato e certificato, alla presenza del titolare di W-Eye Doriano Mattellone e del Designer Matteo Ragni.

Qui gli equipaggi trascorreranno la notte in porto e domenica 10 settembre le imbarcazioni faranno nuovamente rotta verso Monfalcone, dove in serata, presso lo Yacht Club Hannibal, si terranno le premiazioni finali.

Tra i partecipanti ci sarà anche Angelica IV, il cutter bermudiano lungo 16,50 metri portabandiera dello Yacht Club Hannibal, progettato da Carlo Sciarrelli e costruito in legno nel 2000 dal Cantiere Carlini di Rimini.

Leggi anche: