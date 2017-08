CAMPIONATI MONDIALI DI DRAGON BOAT PER CLUB: VENEZIA 3-8 SETTEMBRE 2017

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

VENEZIA – Saranno presentati mercoledì 30 agosto (ore 11.00) nella sede del CONI Point di Venezia – in via del Gazzato 4 a Mestre (Venezia) – i “Campionati Mondiali di Dragon Boat per Club – Venezia 2017”.

Gli organizzatori illustreranno il programma e i dettagli della grande kermesse, che si svolgerà a Venezia dal 3 all’8 settembre con circa 2.000 partecipanti tra atleti e accompagnatori provenienti da 16 Paesi in rappresentanza di 65 club.

Leggi anche: