Secondo giorno di Coppa Primavela a Crotone, regatano Techno 293 e O’Pen Bic

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CROTONE – Nella seconda giornata di regate della 32esima edizione della Coppa Primavela organizzata dalla Federazione Italiana Vela in Calabria, presso la nuova sede del Club Velico Crotone, solo due delle tre classi in gara hanno potuto regatare. Nel campo più a nord, quello del Club Velico Crotone Beach Club, gli O’Pen Bic e le tavole a vela Techno 293 sono riusciti a regatare: la flotta dei nati nel 2006 ha chiuso due prove, quella dei nati nel 2007 ben tre mentre gli O’Pen Bic purtroppo solo una. Il vento è aumentato fino a circa 7 nodi per poi calare improvvisamente del tutto.

La classifica aggiornata nei Techno 293 dove in testa alla flotta dei nati nel 2006 (Coppa Presidente) è oggi Giuseppe Paolillo (Horizont Sailing Club) – che vince anche la seconda prova odierna – seguito da Marco Guida Di Ronza (CN Castelfusano) e Leonardo Tomasini (Circolo Surf Torbole), vincitore della prima prova. La prima ragazza è Gaia Barbera (LNI Ostia).

Tra i Techno 293 nati nel 2007 (Coppa Primavela), il triestino Nicolò Nevierov (SW Marina Julia) non fa un errore e conduce la classifica anche oggi con una serie ininterrotta di primi. Dietro di lui Pietro Calderini (Nauticlub Castelfusano) e Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole) che si sono scambiati di posizione da ieri. Cambio al vertice per la prima ragazza, che oggi è Maria Francesca Salerno (CC Ruggero di Lauria). Grande competizione negli O’Pen Bic, dove è bastata una prova per cambiare il leader che oggi è Pietro Cardelli (CN Rimini) – ieri secondo – che ruba il posto di Zeno Marchesini (Fraglia Vela Malcesine) – ieri primo. Terzo è Alberto Divella (Cv Bari) mentre la prima ragazza è la sarda Marta Portaluppi (LNI Sulcis).

Nulla di fatto invece per gli Optimist nel campo più a sud, il PRO Giuliano Tosi è stato costretto ad issare la bandiera dell’Intelligenza su A, rimandando i 244 timonieri a casa fino a domattina. La giornata è stata comunque di grande divertimento anche per i piccoli timonieri che si sono sfidati a terra nei numerosi giochi messi a disposizione da Kinder+ Sport, dal calciobalilla al ping-pong, fino ai classici scherzi d’acqua.

Domani, per l’ultima giornata di regate della Coppa Primavela, è previsto l’arrivo di vento da nord fino a 13-14 nodi. Così anche i 40 ragazzi provenienti dalla scuole vela di tutta Italia per il meeting nazionale, potranno riprendere la loro attività di gioco sport sugli O’Pen Bic e sui Techno 293, dopo aver già provato gli Optimist nella giornata di ieri. Dal 31 agosto, poi, prenderanno il via, sempre presso il Circolo Velico Crotone, i Campionati Giovanili classi in singolo che termineranno domenica 3 settembre.

