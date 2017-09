All’Idroscalo di Milano weekend di grande spettacolo con le Moto d’Acqua

News, Sport

MILANO – Torna a Milano la grande motonautica: a settembre l’appuntamento è con il “1° Gran Premio Città Metropolitana di Milano”. Da oggi pomeriggio a domenica 3, il piano d’acqua dell’Idroscalo di Segrate ospiterà la 4^ e penultima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua, categorie del circuito classico (Ski, Runabout e Freestyle) e dell’Endurance (categoria Unica).

Il bacino dell’Idroscalo è il campo di gara più importante d’Europa per tutte le categorie motonautiche, particolarmente apprezzato dai piloti; è un campo di gara perfetto, soprattutto grazie alle sue peculiari caratteristiche: mancanza di navigazione turistica; posizione in un’area dove non esistono venti importanti; bordi obliqui che non creano pericolose onde di ritorno.

L’evento milanese, organizzato dal J.M.S. Jet Motor Sport Race Aquabike, vedrà in azione, tra i tanti i piloti in acqua, tutti i vincitori delle prime prove stagionali. Il programma orario allegato prevede lo svolgimento delle prove libere sia sabato che domenica mattina (approssimativamente dalle ore 9.45 alle ore 11.00) e dalle ore 11.15, le gare vere e proprie (in totale due manches di gara per ogni categoria). Premiazioni domenica, 15 minuti dal termine dell’ultima manche. La successiva e decisiva tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua sarà quella laziale di Santa Severa (RM), il 22-24 settembre.

