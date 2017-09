Continuano le regate dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo a Crotone

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CROTONE – Un’altra splendida giornata di vela a Crotone, per il secondo giorno di regate dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo organizzati dalla Federazione Nazionale Vela e ospitati dal Club Velico Crotone. Tutte le classi che competono per il titolo nazionale, Optimist, Laser 4.7 e Laser Radial, RS:X e Techno 293, O’Pen Bic e Kitesurf, hanno disputato delle belle prove con vento intorno ai 6-7 nodi iniziali che sono poi aumentati sugli 8-10 da Est. Arrivato un po’ tardi, il vento è lentamente cresciuto in intensità e per questo alcune classi hanno terminato di regatare nel tardo pomeriggio.

Optimist

Due prove per i 129 timonieri sul campo di regata più a sud, cinque totali ed entra lo scarto che cambia la classifica. Non per Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village) che con un’altra vittoria ed un settimo posto che scarta rimane in testa al gruppo. Dietro di lui Marco Genna (SC Marsala) con un secondo ed un settimo piazzamento odierno, terzo Andrea Valentino Marotta (CN Gela). Si conferma ancora prima ragazza Giulia Sepe (CV Roma) nonostante le due prove non proprio perfette di oggi (28,17).

Laser 4.7

Sul campo proprio davanti a Crotone, gli oltre duecento Laser 4.7 e Radial hanno disputato solo una prova.Nella classifica del Laser 4.7 Riccardo Mancini (LNI Pescara) sale in testa vincendo la prova di oggi, dietro di lui Martino Pettini (CV Bari) e terzo è Niccolò Nordera (RYCC Savoia), primo nella sua flotta. Maria Giulia Cicchinè (CV Portocivitanova) è quinta e prima ragazza.

Laser Radial

Guido Gallinaro (FV Riva) vince la prova odierna e resta in testa alla classifica, Lorenzo Masetti (YC Como Mila) sale al secondo posto e Alberto Tezza (FV RIva) è terzo. Federica Cattarozzi (CV Torbole) resta la prima ragazza in dodicesima posizione.

O’Pen Bic

Sono stati i primi ad uscire in mare e ad iniziare le regate i 41 timonieri che si contendono il primo titolo nazionale giovanile nell’O’Pen Bic. Tre prove anche oggi come ieri, ma da oggi è entrato lo scarto, che comunque non cambiano le prime tre posizioni in classifica Giorgio Bona (CV Arco) (8,5,4), Filippo Gaiotto (CV Torbole) (2,4,1) e Federica Benvenuti Gostoli (LNI Ancona) (4,7,2), prima del gruppo femminile. Tre prove con vento leggero per le 118 tavole a vela, partite nel primo pomeriggio con gli O’Pen Bic.

RS:X Youth

Continua la fila di primi per Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia) che parte con un terzo posto che però può scartare, il secondo e terzo non cambiano e sono ancora Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) (6,2,2) e Daniele Gallo (LNI Civitavecchia) (1,4,5). La prima ragazza è sempre Giorgia Speciale (SEF Stamura) (2,3,6) che sale in quarta posizione in generale.

Techno 293

Due prove sole per i Techno 293 divisi in Under 13, Under 15 e Under 17.Nel primo gruppo sale in testa Alessandro Graciotti (SEF Stamura) facendo scivolare al secondo posto Pier Enrico Mariotti (SEF Stamura)(2,5,6), Lucia Napoli (CV Windsurfing Club) è terza e prima ragazza.

Nella flotta più numerosa, quella degli Under 15, continua la leadership di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), nonostante la bandiera nera nella prima prova di oggi che scarta, però è primo nella seconda. Alessandro Josè Tomasi (LNI Riva del Garda) è secondo –anche lui punito con bandiera nera nella prima prova che recupera dopo con un terzo posto – mentre resta aggrappato in terza posizione con delle belle prestazioni Alessandro Giangrande (CC Roggero di Lauria) (1,2). Lavinia De Felici (LNI Ostia) è la prima ragazza con 2 e 5 come parziali di oggi ed è quarta in generale.Tra i più adulti, gli Under 17, Nicolò Gatti (Circolo Surf Torbole) colleziona altri due primi, seguito da Roman Sorrentino (SC Marsala)(3,5) e da Marta Monge (CN Loano), prima ragazza con due secondi posti.

Kiteboard

Una prova sul campo dei Kiteboard, quello più a nord dove il vento è arrivato più tardi.Isotta di Domenico sale al primo posto nelle ragazze, seguita da Irene Tari e da Sofia Tomasoni. Nei ragazzi Dante Romeo Marrero sale al primo posto, dietro di lui Lorenzo Boschetti e Alessandro Caruso.

Oggi dopo le regate, alle 18,30, si terrà il Convegno Nazionale “Informazione e Prevenzione del Doping”. L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative federali di sensibilizzazione dei giovani atleti e dei loro tecnici alle problematiche dell’uso di sostanze dopanti nello sport. Dopo il saluto del Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, interverranno Antonio Spataro, Direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, Mauro Favro, Presidente della Commissione Antidoping della FIV. Condurrà l’incontro Alessandra Sensini, Vicepresidente CONI e Direttore Tecnico Giovanile FIV.

Leggi anche: