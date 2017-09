Campionati Nazionali Giovanili in singolo a Crotone, terzo giorno di regate

CROTONE – Penultima giornata di regate ieri a Crotone per i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, organizzati dalla Federazione Italiana Vela e ospitati dal Club Velico Crotone, caratterizzata da un bel vento teso da sud che era inizialmente sui 12 nodi per poi aumentare con l’arrivo della termica fino a 15/16 con raffiche di 20. Condizioni che non hanno fermato la squadra di calcio della città, FC Crotone, in Serie A dalla scorsa stagione, ad allenarsi in spiaggia durante le regate e dopo l’allenamento c’è stato il classico scambio di magliette tra l’allenatore Davide Nicola con il Presidente della FIV Francesco Ettorre.

Optimist

Due prove per la numerosa flotta degli Optimist, Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village) continua a difendere la sua posizione di testa con due secondi di giornata. Dietro di lui Marco Genna (SC Marsala) ce la mette tutta per recuperarlo, oggi vince la prima prova ed è quinto nella seconda. Andrea Valentino Mariotta (CN Gela) è terzo e Giulia Sepe (CV Roma) è prima ragazza e quarta overall con una vittoria ed un terzo posto odierni.

Laser 4.7

Riprende la testa della classifica del Laser 4.7 Cesare Barabino (YC Olbia) con una vittoria nell’unica prova di oggi, grazie allo scarto può cancellare il decimo posto di ieri; dietro di lui Riccardo Mancini (LNI Pescara) che scivola oggi su un sedicesimo – che scarta – e al terzo posto sale Maria Giulia Cicchinè (CV Portocivitanova) con un bel secondo posto odierno.

Laser Radial

Due prove sul campo dei Laser Radial sempre dominato da Guido Gallinaro (FV Riva) che continua la riga di primi! Anche Lorenzo Masetti (YC Como Mila) vince la prima prova nella sua flotta ed è terzo nella seconda, ma il distacco con il primo resta enorme. Terzo posto per Rodolfo Silvestrini (LNI Porto San Giorgio) che con 3,1 si porta avanti; la prima ragazza è ancora Federica Cattarozzi (CV Torbole) che sale al decimo posto overall grazie ai due buoni sesti posti di oggi.

O’Pen Bic

I 42 timonieri che per la prima volta si contendono il titolo Nazionale O’Pen Bic hanno disputato due prove. Giorgio Bona (CV Arco) conduce con i parziali di 3,5 ma Davide Mulas (LNI Sulcis) prova a prenderlo con due primi oderni. Prima ragazza e terza in generale è Federica Benvenuti Gostoli (LNI Ancona). Tre prove per tutti e quattro i raggruppamenti delle tavole a vela.

RS:X Youth

Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia) registra altri tre primi che lo lasciano sereno al primo posto, dietro di lui incalza Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) con gli ottimi parziali 3,3,2 e in terza posizione Daniele Gallo (LNI Civitavecchia) non si da per vinto con 2,2,3. Prima ragazza è Giorgia Speciale (SEF Stamura) che scivola però decima overall a causa delle prove di oggi (12,13,13).

Techno 293

Negli Under 13 Alessandro Graciotti (SEF Stamura) cavalca il momento positivo con un secondo e due primi posti oggi, Jacopo Gavioli (Circolo Surf Torbole) con un quarto e due secondi, terzo è Davide Enrico (CN Loano) con tre quinti. Sophie Nevierov (Windsurfing Marina Julia) torna ad essere la prima ragazza a soli due punti da Lucia Napoli (CV Windsurfing Club), domani si daranno battaglia per il titolo!Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano) lascia la testa della classifica Under 15 e passa al terzo posto per un 17esimo posto nella prima prova di oggi, diventa primo Alessandro Josè Tomasi (LNI Riva del Garda) con un secondo e due primi, e secondo è Alessandro Giangrande (CC Roggero di Lauria) (3,2,2). Lavinia De Felici (LNI Ostia) è sempre la prima ragazza, quinta in generale.Negli Under 17 Nicolò Gatti (Circolo Surf Torbole) è ancora primo, ma oggi non è la sua giornata migliore, Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari) è secondo con tre primi, e Alessandro Verona (anche lui del Windsurfing Club Cagliari) è terzo. Erica Nieddu (del gruppo del Windsurfing Club Cagliari) diventa oggi la prima della ragazze.

Kitesurf

Dopo sei prove generali, tre disputate oggi, conduce la classifica femminile del Kiteboard Irene Tari, seguita da Sofia Tomasoni e da Chiara Adobati. Nei ragazzi il leader è Francesco Clausi, secondo Lorenzo Boschetti e terzo Dante Romeo Marrero.

Mentre terminavano le regate e i ragazzi tornavano a terra, si è tenuto alle 18.30 nella Piazza Marinai d’Italia l’incontro “Doping, informazione e prevenzione” promosso dalla Federazione Italiana Vela e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative federali di sensibilizzazione dei giovani atleti e dei loro tecnici alle problematiche dell’uso di sostanze dopanti nello sport; dopo il saluto del Presidente FIV, Francesco Ettorre, si è tenuta una relazione illustrativa del fenomeno e di come contrastarlo da parte del dott. Antonio Spataro Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ed il dott. Mauro Favro, Presidente della Commissione antidoping della Federazione Vela. A seguire gli interventi del presidente dell’Ordine dei Medici di Crotone Enrico Ciliberto e del delegato Coni della Provincia di Crotone, Daniele Paonessa. E’ intervenuta anche il direttore tecnico giovanile della FIV, Alessandra Sensini, vincitrice di ben quattro medaglie Olimpiche.

Oggi sarà l’ultimo giorno a Crotone e si incoroneranno i Campioni Nazionali Giovanili al termine delle regate. Le previsioni meteo parlano di vento leggero da Ovest-Sud Ovest, speriamo sia sufficiente per far andare in acqua a divertirsi i quasi 600 giovani velisti.

