CAMPIONATI MONDIALI PER CLUB DI DRAGON BOAT: INAUGURATI CON LA SFILATA DEI 1600 ATLETI

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

VENEZIA – Ieri, domenica 3 settembre, il primo “assaggio” con la partecipazione di tre dragoni ad equipaggi misti al corteo di quel grande spettacolo che è la famosissima Regata Storica. Oggi pomeriggio, invece, la sfilata delle delegazioni con bandiere al vento lungo le calli, fino all’attesa cerimonia inaugurale nel “cuore” di Campo Santa Margherita.

È cominciata così l’avventura dei “Campionati Mondiali per Club di Dragon Boat-Venezia 2017” (ICF Dragon Boat Club Crew World Championships – Venice2017), che da domani a venerdì 8 settembre vedranno 1600 atleti (Junior, Senior e Master, Studenti, Social, Corporate aziendali e Breast Cancer Survivors), su dragoni (20 posti) e minidragoni (10), sfidarsi a ritmo di tamburo e a colpi di pagaia. Nelle 6 corsie allestite nelle acque comprese tra l’isola del Tronchetto (quartier generale dell’evento) e il Ponte della Libertà – che collega la città insulare alla terraferma veneziana – si comincia martedì 5 dalle ore 8.30 (fino alle ore 17 circa) con le eliminatorie sulla lunghezza dei 500 metri; mercoledì entrerà in gioco anche la distanza corta dei 200 metri, alla quale sarà riservata la giornata di giovedì; infine venerdì il gran finale nel bacino dell’Arsenale, in un circuito ellittico con rettilinei e giri di boa, sulla distanza dei 2000 metri ad inseguimento cui seguirà la cerimonia di chiusura.

Ai Mondiali di Venezia 2017 – organizzati dalla Venice Canoe & Dragon Boat sotto l’egida dell’International Canoe Federation (ICF) con i patrocini di Comune di Venezia, Regione Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri – parteciperanno equipaggi provenienti da Cina, Filippine, Gran Bretagna, Germania, Hong Kong, Iran, Italia, Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera, Ucraina, Ungheria e Stati Uniti, Svezia.

Per vivere e seguire appieno l’ICF Dragon Boat Club Crew World Championships – Venice2017 basta cliccare “mi piace” sulla pagina Facebook ufficiale (www.facebook.com/venice2017); i risultati saranno “live” sul profilo Twitter “@venice2017” e le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito dell’evento www.venezia2017.com.

Leggi anche: