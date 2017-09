ELBA/VELA: L’AGONISTICA CVMM PARTITA PER I CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARCIANA MARINA – I ragazzi della squadra agonistica del Circolo della Vela Marciana Marina sono partiti alla volta del lago di Como dove sono in programma i Campionati Nazionali Giovanili in doppio. La manifestazione si svolgerà a Dervio con l’organizzazione di Multilario, l’Associazione dei Circoli Velici Lariani.

Dal 6 al 10 settembre i giovani velisti marinesi prenderanno parte alle regate che assegneranno il titolo nazionale nelle classi 420 (anche nelle categorie Under 19 e Under 17), 29er (anche nelle categorie Under 17) e L’Equipe ( anche nella categoria Under 17, nella categoria Under 12 Verrà assegnata la Coppa del Presidente) oltre alle classi Hobie Cat, RS Feva e 555FIV.

Accompagnati dall’allenatore Fabrizio Marzocchini con l’istruttore Stefano Marzocchini e due genitori Daniele Caldarera e Sebastiano Costanzo la squadra CVMM è così composta:

29er

Antonio Salvatorelli – Dennis Peria

420

Samuel Spada – Lorenzo Marzocchini

Giulia Arnaldi –Paolo Arnaldi

L’EQUIPE EVO

Giulia Costanzo – Federico Arnaldi

Alessio Caldarera – Matteo PeriaNiccolò Palmieri –Marco Turchi

In questa trasferta con i ragazzi CVMM ci sarà anche l’equipaggio del Centro Velico Elbano di Rio Marina Bianca Pettorano – Flaminia Panico

L’EQUIPE Under 12

Alice Palmieri –Eva Paolini

Silvia Costanzo –Filippo Caldarera

Leggi anche: