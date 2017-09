PARTITI A VENEZIA I CAMPIONATI MONDIALI PER CLUB DI DRAGON BOAT

VENEZIA – Prime pagaiate internazionali per i “Campionati Mondiali per Club di Dragon Boat” che hanno preso il via oggi a Venezia. La prima giornata della grande kermesse al debutto nella città d’acqua per eccellenza ha visto i club provenienti da 16 paesi sfidarsi sulla distanza dei 500 metri: quarantacinque le gare disputate nelle acque dell’isola del Tronchetto, su dragoni (20 posti) e minidragoni (10) Junior, Senior e Master, Studenti e Social.

Unica nota stonata la bassa marea che nel pomeriggio ha causato un ritardo nell’imbarco degli equipaggi, con gli organizzatori costretti loro malgrado a posticipare a domani una quindicina di gare, comprese le uniche due finali di giornata che avrebbero dovuto vedere in acqua i Corporate aziendali e le Donne in Rosa “Breast Cancer Survivors”, comprensibilmente amareggiate per il forzato rinvio e verso le quali il Comitato Organizzatore ha espresso la massima sincera solidarietà per l’inconveniente.

Oggi, mercoledì 6 settembre (ore 8.30-17 circa) in programma semifinali e finali dei 500 metri e le prime sfide sulla distanza sprint dei 200 metri, alla quale – sempre al Tronchetto – sarà riservata l’intera giornata di giovedì. Venerdì 8, invece, giornata conclusiva con spostamento nel bacino dell’Arsenale di Venezia, dove gli equipaggi si “inseguiranno” in un circuito ellittico sui 2000 metri (seguirà la cerimonia di chiusura).

Un Mondiale nel quale a trionfare saranno spirito di aggregazione e passione per la pagaia: «È un grande onore essere qui a Venezia per un appuntamento e una disciplina – hanno sottolineato durante la cerimonia inaugurale Shoken Narika (membro International Canoe Federation) e Luciano Buonfiglio (presidente Federazione Italiana Canoa Kayak) – che con entusiasmo favorisce l’integrazione e l’amicizia tra uomini, donne e giovani provenienti da tutto il mondo, a confermare che il dragon boat sta crescendo giorno per giorno».

Ai Mondiali di Venezia 2017 – organizzati dalla Venice Canoe & Dragon Boat sotto l’egida dell’International Canoe Federation (ICF) e della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) – partecipano equipaggi provenienti da Cina, Filippine, Gran Bretagna, Germania, Hong Kong, Iran, Italia, Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Stati Uniti e Svezia.

Le gare dell’ICF Dragon Boat Club Crew World Championships – Venice2017 vengono trasmesse in diretta streaming – oltre 10mila visualizzazioni nell’odierna giornata inaugurale – sulla pagina Facebook ufficiale (www.facebook.com/venice2017) e sul sito dell’evento (www.venezia2017.com). Risultati “live” sul profilo Twitter “@venice2017”.

