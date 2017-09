VELA: CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI

CROTONE – L’atleta della Società Canottieri Garda Salò, Chiara Adobati, classe 2000, conquista il bronzo ai Campionati Italiani Giovanili di singolo nella classe kiteboarding dopo otto prove in quattro giorni (dal 31 agosto al 3 settembre presso il Club Velico Crotone), con tre secondi posti e due terzi posti parziali, preceduta da Irene Tari del CV Porto Civitanova al secondo posto e da Sofia Tomasoni del Circolo Vela Hang Loose al primo posto.

Le condizioni metereologiche hanno giocato a favore dei quasi seicento velisti che si sono messi in gioco nelle acque del mare Ionio nelle diverse classi in gara: Kiteboard, Optimist, Laser4.7, Laser Radial, O’pen Bic, Rs:x youth, Techno 293. Durante la prima e la seconda giornata il vento è passato dagli 11 – 14 nodi ai 6 -7 nodi poi divenuti 8 – 10 da est. Il terzo giorno si è rivelato più difficoltoso con un vento iniziale sui 12 nodi che è poi aumentato fino a 15 – 16 con raffiche di 20 che non ha però impedito ai giovani e ambiziosi atleti di gareggiare. Un degno finale di campionato nella giornata di domenica 3 settembre, caratterizzato da un vento leggero che è andato via via intensificandosi sempre più.

Da segnalare inoltre la partecipazione della squadra cadetti Optimist della Canottieri Garda Salò al Campionato Italiano giovanile che si è svolto sempre a Crotone dal 26 al 29 agosto. La nostra squadra era composta da sei atleti, la più numerosa del Lago di Garda:Nei 2006 Elena Podavini 16° (3° femminile), Giulia Bartolozzi 23° (5° femminile). Nei 2007 Lorenzo Rossi 37°.Nei 2008 Pietro Rizzi 23°, Alessio Bonizzoni 27° e Vittoria Zana 57°Infine a Dervio (Como) si svolgeranno dal 7 al 10 settembre i campionati italiani giovanili in doppio: la Canottieri Garda Salò sarà presente con le squadre 29er e RS Feva.

