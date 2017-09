CAMPIONATI MONDIALI PER CLUB: DICIANNOVE DRAGON BOAT CAMPIONI SUI 200 METRI SPRINT

VENEZIA – Sguardi puntati sui 200 metri sprint e 19 titoli assegnati oggi a Venezia nella terza giornata dei “Campionati Mondiali per Club di Dragon Boat”.

Gli atleti hanno dato vita a 46 gare, con la prima parte della mattinata riservata ai mini dragon a 10 posti: nel Junior misto vittoria per i moldavi del Vulturi “A” (1’02”64) – sesti i bellunesi del Canoa Kayak Auronzo Misurina – puntuali al bis anche nella finale maschile (59’83”), con Hong Kong “A” e i cechi del Dragon Force a spartirsi le altre medaglie.

Dopo l’oro e l’argento di mercoledì le donne dell’equipaggio di casa delle Università di Venezia (Ca’ Foscari e IUAV) si sono prese l’oro nella categoria Master 50+, avendo anticipato sul traguardo di appena due centesimi (1’07”56 il crono vincente) le tedesche del Wuppertal Drag Attack; nella stessa gara terza la Canottieri Comunali Firenze, medagliata d’argento anche nel Social 60+ maschile alle spalle del Retroaktiv Dragons. Quest’ultimo team ungherese ha concesso il bis nel “Misto Social 60+ e Studenti” in 1’06”26, salendo in cima al podio completato da due club italiani, I Dragonauti Cagliari e di nuovo la Canottieri Comunali Firenze.

Passando ai dragoni 20 posti sono stati poi assegnati sei titoli, a partire dalle donne Senior con le tedesche del Ruhrpottboot davanti a tutte restando sotto il minuto in 59”05 (quarta l’Università di Venezia). Tra gli uomini successo Senior per gli ucraini Otaman (45”54) – giù dal podio il The Core Canottaggio Sabaudia –, nel Master 40+ oro gli ungheresi Dunai Sarkanyok Vac (47”96), mentre nel Junior altro successo moldavo con il Vulturi “A” (55”84) davanti ai trevigiani del Canoa Club Sile. Ancora Otaman (50’82) a segno nel Senior misto, imitati dai connazionali ucraini del Mala Flotylya (52’28) nel Master 40+ misto.

Nel pomeriggio spazio di nuovo ai mini dragon con tre finali Senior e cinque Master. Nei Senior vittoria dei russi degli Shtorm (57’16”) tra gli uomini, Mala Flotylya (1’12”66) tra le donne (bronzo per le iraniane del Sokkan) e i tedeschi Green Dragons (56”51) nel misto. Passando ai Master, nei 50+ misti sorrisi per i tedeschi del Team Preussen-Potsdam (1’10”12), nei 40+ misti per gli ucraini del Khimik Yzhny Odessa (1’06”26), nei 50+ uomini ancora primi gli Shtorm (1’03”71), nei 40+ donne secondo oro di giornata per l’Università di Venezia (1’22”34), infine nei 40+ uomini successo per gli ungheresi Romi Kksk Budapest (55”06).

