Nel weekend il Campionato Adriatico della classe meteor

CHIOGGIA – Si svolgerà sabato 9 e domenica 10 p.v. a Chioggia la diciassettesima edizione del Campionato Adriatico riservato alla classe Meteor ed organizzato dal Circolo Nautico Chioggia. L’evento di fatto apre la lunga serie di eventi targati ChioggiaVela che il sodalizio chioggiotto organizzerà nel corso di settembre e che culmineranno nel weekend del 22,23 e 24.

La manifestazione, che si disputerà nel campo di regata permanente situato dinnanzi la spiaggia di Sottomarina, sarà un importante spartiacque per la flotta che proprio in quei giorni si gioca gran parte dei punti in palio per il campionato zonale di classe.

Il segnale di partenza della prima prova è fissato alle ore 13 di sabato 9, con altre prove a seguire per un massimo di tre al giorno.

A presentare la manifestazione è il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini:”È la prima volta nella sua storia che il Campionato Adriatico Meteor si svolge a settembre, lo abbiamo spostato dalla sua data tradizionale di maggio quest’anno perché l’inizio della stagione velica a Chioggia era fin troppo denso di eventi; così la regata, assieme al successivo Meteordautunno di fine mese, sarà ancora più decisiva per l’assegnazione del Campionato Zonale della Classe, speriamo in una buona partecipazione anche per la presenza di 2 imbarcazioni della flotta di Caldonazzo ad elevare il numero e la qualità”.

La manifestazione è inserita all’interno del calendario di eventi di ChioggiaVela, la rassegna nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il Circolo Nautico Chioggia ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

