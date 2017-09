AUDI J/70 WORLD CHAMPIONSHIP: IL MAESTRALE FERMA LE PRIME REGATE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Nulla di fatto nel primo giorno di regate all’Audi J/70 World Championship organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la J/70 International Class e il supporto del Title Sponsor Audi.

Dopo il forte colpo di Maestrale di ieri, con raffiche fino a 60 nodi, il forte vento di nordovest è leggermente calato ma non sufficientemente da consentire lo svolgimento delle prime prove previste a partire da oggi. Il Comitato di regata ha posticipato fino alle ore 13 la decisione sulla possibilità di dar corso alle regate, rinviando a domani l’inizio delle competizioni.

Stamani Marty Kullman, dell’Official Sailmaker Quantum Sails, ha tenuto il primo dei briefing meteo quotidiani: “Il vento sta soffiando ben oltre il limite consentito per la classe e dopo due giorni di forte vento anche il moto ondoso è consistente. Domani le previsioni indicano un calo del vento, ma sempre oltre i 20 nodi, con un’altezza d’onda significativa. Sarà una giornata impegnativa in mare”.

Domani, 13 settembre con segnale preparatorio alle ore 11, sono previste tre prove, sufficienti a rendere valida la Qualifying Series per dividere la flotta in Gold e Silver. Solo i team che entreranno nella Gold Fleet potranno competere per il titolo iridato.

