I catamarani volanti debuttano a Calvi alla GC32 Orezza Corsica Cup

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

AJACCIO – I team del GC32 Racing Tour che prendono parte al penultimo evento della stagione, la GC32 Orezza Corsica Cup a Calvi in Corsica probabilmente dovranno fare attenzione questa settimana. Il mistral potrebbe essere il protagonista nella baia, con condizioni molto “sportive”.

La regata dei catamarani volanti è il primo evento importante che si svolge nella località corsa da diversi anni, e sta già creando molto interesse da parte della comunità locale e della stampa.

Sono due i team francesi che sono presenti, Team Engie con lo skipper Sebastien Rogues e Zoulou di Erik Maris con cui corre anche il velista corso Nicolas Heintz. “Sono molto felice che il GC32 Racing Tour visiti la mia isola” ha detto Heintz, che vive ad Ajaccio. “La baia è ideale per i catamarani foiling perch c’è vento e acqua piatta. Spero che avremo delle belle regate che servano a promuovere la vela in Corsica. Quando stavamo montando le barche sono venuti molti ragazzini ed è bello che le persone del posto abbiano la possibilità di vedere barche così toste. I corsi sono più interessati al calcio, ma spero che la vela diventi sempre più popolare, perché viviamo su un’isola e abbiamo moltissime baie stupende.”

Anche il randista di Zoulou Thierry Fouchier è uno dei pochi velisti del circuito GC32 ad aver regatato a Calvi, con i trimarani ORMA 60, oltre dieci anni fa. L’armatore e timoniere della barca, Erik Maris dice di averla visitata solo da turista. “E’ un bel campo di regata e la città è magnifica, circondata dalle montagne.” Maris spera di migliorare la prestazione ottenuta nell’ANONIMO Speed Challenge alla Copa del Rey MAPFRE del mese scorso. Viste le previsioni per i prossimi giorni è verosimile che il record di velocità media possa essere battuto.

Lo skipper di Realteam Jérôme Clerc dice che a Calvi. “Con queste montagne e l’aqua piatta, sembra la svizzera. Ma con il mare e una temperatura migliore.” Realteam è il leader provvisorio del GC32 Racing Tour, con soli due punti di vantaggio su Argo di Jason Carroll. “Siamo in testa, ma i nostri concorrenti come Argo and Mamma Aiuto! sono molto forti. A questo punto cominciamo a pensare al campionato.” Dice Clerc, che si dice anche tranquillo per le condizioni meteo, dato che proprio con vento forte hanno conquistato il record del Nastro Azzurro sul Lago di Ginevra. E ieri si sono allenati con 30 nodi.

Per la GC32 Orezza Corsica Cup, lo skipper americano Jason Carroll, a causa di impegni personali, ha dovuto lasciare il timone di Argo a Anthony Kotoun, che a sua volta sarà sostituito Morgan Larson. “Bello regatare di nuovo su queste barche” ha detto Larson, che in passato ha condiviso il ruolo di timoniere su Alinghi di Ernesto Bertarelli e ottenendo un secondo posto overall nel 2015. Il GC32 Racing Tour è cambiato da allora, come sottolinea Larson: “I team owner-driver sono davvero forti. Jason ha iniziato subito forte. I giapponesi mi sembrano molto sul pezzo quando c’è vento. Ero un po’ pessimista sulla sicurezza, ma mi sembra che vada tutto molto bene.”

Al secondo posto nella classifica Owner-Driver alle spalle di Argo c’è Pierre Casiraghi su Malizia – Yacht Club de Monaco che evento dopo evento ha mostrato di essere in forte progressione. E il suo equipaggio sembra molto motivato a continuare su questa strada. “Sono molto felice di navigare in Corsica. Per me è come una seconda casa, Calvi è vicina a Monaco e ci sono stato molte volte, fin da quando ero bambino.” Ha detto Casiraghi.

Mamma Aiuto! dello skipper giapponese Naofumi Kamei ha vinto l’ultima regata del GC32 Racing Tour, la Copa del Rey MAPFRE di Palma di Maiorca. Il randista e tattico spagnolo Manu Weiller ha dichiarato: “La regata di Palma era il nostro obiettivo principale della stagione. Non so dire se riusciremo a ripeterci, abbiamo forti aspettative ma credo che questa settimana sia una storia diversa. Dipenderà dalle condizioni, qui parliamo di una storia diversa ma perché no?”

L’australiano Simon Delzoppo su .film Racing è un debuttante nel circuito e dice che la località corsa gli piace molto. “Avremo solo una mezza giornata per allenarci, che non è il massimo, ma Calvi è un posto bellissimo e il campo di regata mi sembra fantastico. Ci sarà mare piatto, vento e quindi molto spazio di manovra per noi. Spero questa settimana ci serva anche per aumentare la nostra fiducia.”

La GC32 Orezza Corsica Cup è sponsorizzata dalla società produttrice di acque minerali Orezza, dal comune di Calvi e dalla Collectivité Territoriale de Corse (CTC) e dalla agenzia di promozione turistica della Corsica. Le prove sono in programma dal 13 al 16 settembre.

