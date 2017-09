Riparte il Circuito Nazionale J24: tutti a Brenzone

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BRENZONE – Archiviato con successo il XXXVII Campionato Nazionale Open J24 che per cinque giornate aveva visto grandi protagonisti nelle splendide acque dell’arcipelago di La Maddalena una trentina di equipaggi e aveva laureato per la quarta volta campioni nazionali l’equipaggio di Ita 416 La Superba del Centro Velico di Napoli della Marina Militare (Ignazio Bonanno, Simone Scontrino, Vincenzo Vano, Francesco Picaro e Alfredo Branciforte) e dopo la pausa estiva, la stagione agonistica del Monotipo più diffuso al Mondo è pronta a ripartire.

Nel week end che sta per iniziare, infatti, è in programma la quarta tappa, una piacevole riconferma che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Club organizzatore, il Circolo Nautico Brenzone, in Località Castelletto di Brenzone (VR) nelle giornate di sabato 16 e domenica 17.

Il Segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato mentre l’orario del segnale di avviso per le regate di domenica sarà esposto nell’Albo Ufficiale dei comunicati entro le ore 19 del giorno precedente e disponibile on-line sul sito www.circolonauticobrenzone.it. L’ultimo giorno di regata non verranno dati segnali di partenza dopo le ore 16,30. Sono previste possibilmente cinque prove e non ne potranno essere effettuate più di tre al giorno. Sono previsti momenti di ristoro sabato e domenica, dopo le regate. La Regata Nazionale di Brenzone sarà valida anche come quarta prova di qualificazione al Mondiale 2018 di Riva del Garda.

Conclusa la tappa benacense, il Circuito Nazionale 2017 proseguirà con un altro appuntamento imperdibile: quello con la Regata Nazionale proposta dal Circolo Nautico Amici della Vela in programma nelle ospitali acque di Cervia il 14 e 15 ottobre (www.circolonauticocervia.it). La sesta e penultima tappa sarà, invece, un classico di fine stagione: l’Interlaghi della Società Canottieri Lecco (canottierilecco@canottieri.lc.it) prevista sabato 28 e domenica 29 ottobre. Il Circuito si concluderà con una piacevole novità: la trasferta in Puglia, nell’accogliente rada di Mar Grande dove il 18 e il 19 novembre è prevista la Coppa Italia organizzata dal Circolo Velico Ondabuena Academy di Taranto.

Per quanto riguarda gli appuntamenti internazionali 2017 , dal 15 al 23 settembre, a Mississauga, nell’Ontario -Canada- si svolgerà il Campionato del Mondo (2017j24worlds.org/) organizzato dal Port Credit Yacht Club mentre dal 24 settembre al 1 ottobre in Ungheria a Balatonfüredi sarà di scena l’European Championship organizzato dal Balatonfüredi Yacht Club (david.julia@sailforyou.hu).

