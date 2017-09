Weekend di grande motonautica: a Como il Mondiale Endurance e la Centomilgia del Lario

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

COMO – E’ tutto pronto a Como, per uno dei più importanti appuntamenti in chiusura della stagione motonautica 2017. Organizzatore dell’Evento è lo Yacht Club Como MILA – CVC. Da sabato 16 a domenica 17 settembre, sulle acque del Lario si correranno la storica Centomiglia, arrivata quest’anno alla 68^ Edizione, il Campionato Mondiale Endurance Gruppo B e la 3^ e penultima tappa del Campionato Italiano Endurance classi Sport e Boat Production e del Trofeo Suzuki FIM Pro.

Il Mondiale Endurance Gruppo B è in tappa unica e dunque i piloti di questi potenti scafi lotteranno per la conquista del titolo 2017. In totale, a sfidarsi saranno 24 equipaggi provenienti da 6 diverse Nazioni (Spagna, Germania, Belgio, Francia, Svizzera ed Italia).

A Como, è prevista inoltre la disputa della 4^ ed ultima tappa del Campionato Italiano GT15, classe riservata ai giovani piloti dai 14 ai 18 anni di età. Diciassette i piloti iscritti, tra cui il leader della classifica provvisoria, il milanese Antonio Corrado. Le gare Endurance si disputeranno come da programma orario allegato; domani: ore 12.00; gara 1 Endurance; ore 16.00 gara 2 Endurance. Domenica 17: ore 14.30: gara 3 Endurance e Start Centomiglia. Dalle ore 15.45 alle ore 17.45 gare di GT 15. Premiazioni ore 19.00. Ultima tappa del Campionato Italiano Endurance e Suzuki FIM PRO sarà quella veneta di Chioggia dal 29 settembre al 1 ottobre.

Motonautica Circuito da Cremona

Ventisei piloti di motonautica Circuito questo sabato e domenica saranno a Cremona, in vista “45^ Giornata motonautica Città di Cremona”, appuntamento conclusivo del calendario italiano della motonautica inshore.

La prestigiosa manifestazione è organizzata dalla Motonautica Associazione Cremona ed è valida infatti quale 3^ e ultima tappa del Campionato Mondiale F/500 e l’ultima tappa del Campionato Italiano Osy/400 e il Campionato Italiano della classe 250, in tappa unica. Due i piloti italiani nel Mondiale F/500, sul totale dei quattordici piloti iscritti alla gara lombarda: Giuseppe Rossi e Robert Hencz, che gareggiano per il Circolo Nautico Chiavenna.

Una gara di grande importanza per entrambe gli azzurri, dato che si corre per vincere il titolo iridato 2017: Rossi è il leader di classifica provvisoria con 33 punti all’attivo; Hencz è 3° con 28 punti, alle spalle dello slovacco Marian Jung (a quota 31 p.): seguono in ordine nella parte alta della classifica: l’austriaco Attila Havas (p.27), e l’estone Erko Aabrams (p.26).

Nel Campionato Italiano Osy/400, Luca Finotti (AMD San Nazzaro) domina incontrastato la classifica provvisoria con 80 punti, seguito da Mattia Ghiraldi, a quota p.45. Come da programma orario allegato, tre manches di gara da 9 giri per F/500, quattro manches da 8 giri per la O/250; due gare da 4 giri per l’Osy/400. Le prove libere e cronometrate si effettueranno il sabato mattina; le gare vere e proprie inizieranno al termine delle prove cronometrate del sabato pomeriggio e proseguiranno nella giornata di domenica. Premiazioni previste alle ore 18.00.

