AZZURRA PRONTA PER IL GRAN FINALE DELLA 52 SUPER SERIES A MINORCA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MINORCA – Azzurra si presenta al comando della classifica provvisoria di campionato con un leggero vantaggio su Platoon e Quantum. Le regate iniziano domani alle 12,30 e terminano sabato 23 settembre.

Sono ben undici i TP52 allineati di fronte al Club Maritimo de Mahon per la tappa finale della 52 Super Series 2017, la stagione più combattuta di sempre in una classe dal livello tecnico e agonistico stellare.

Le regate prenderanno il via domani alle ore 12,30 e proseguiranno fino a sabato 23 settembre, alternando prove a bastone e due costiere. Azzurra si presenta al comando della classifica provvisoria con un piccolo margine di tre punti su Platoon, campione del mondo in carica, e sei su Quantum, vincitore della 52 Super Series 2016.

Ricordiamo che il regolamento prevede che la classifica finale sia la somma dei punteggi (low point system) acquisiti in ogni singola prova della stagione senza alcuna possibilità di scarto. Di fatto ci sono tre barche praticamente appaiate e con le stesse possibilità di vittoria finale. Provezza e Ran inseguono leggermente più staccate, tuttavia sono team che quest’anno hanno dimostrato il proprio valore vincendo un evento a testa. Infatti le cinque prove svolte, la sesta è appunto la Menorca 52 Super Series, hanno visto un’ imbarcazione diversa vincere in ciascuna di esse.

La Practice race di oggi è stata saggiamente annullata quando le raffiche hanno superato i 28 nodi e un groppo temporalesco stava per abbattersi sulla flotta.

Riccardo Bonadeo, Commodoro dello YCCS: “La nostra Azzurra si presenta alla tappa finale della stagione 52 Super Series più avvincente di sempre con un piccolo margine di vantaggio su una flotta compatta. Una classifica corta che la dice lunga sul livello raggiunto da questo circuito di vere barche da regata. A fine settimana sapremo chi avrà avuto la meglio, comunque vada sarà lo sport a vincere. Noi sappiamo quanto impegno stanno profondendo i nostri soci armatori Roemmers e tutto l’equipaggio per raggiungere l’obiettivo, una volta di più grazie a nome di tutto lo Yacht Club Costa Smeralda”.

Guillermo Parada, skipper: “Ci apprestiamo all’ultima regata di una stagione davvero emozionante con tre barche praticamente appaiate. Noi dobbiamo semplicemente stare tranquilli e concentrati, la barca va bene e il nostro equipaggio è eccellente, basta fare bene quello di cui siamo capaci senza crearci problemi. Non è così semplice come a dirlo ma, se riusciremo in questo, tra qualche giorno Azzurra potrà celebrare una nuova vittoria”.

Bruno Zirilli, navigatore: “Dal punto di vista meteo, dopo il passaggio del fronte che oggi ha portato ad annullare la Practice race, si presenta una settimana di venti medi, 10-15 nodi, da direzioni variabili. Allo stato attuale ci aspettiamo di poter regatare tutti i giorni, con moto ondoso significativo quando il vento spirerà dai quadranti settentrionali. Invece, quando arriverà da Ovest vedremo salti d’aria imprevedibili, non certo la situazione ideale per chi è davanti, però la barca è a punto, starà a noi portarla al meglio”.

Domani le previsioni sono di vento medio di 10-25 nodi dai quadranti settentrionali. Sono previste due prove a bastone con partenza alle ore 12,30. Le regate potranno essere seguite online sia sul sito www.azzurra.it che sul sito www.52superseries.com grazie al Virtual Eye. A partire da mercoledì sarà disponibile sui medesimi siti la diretta streaming con commento in inglese. Come di consueto, verranno postati aggiornamenti direttamente dal campo di regata sulla pagina Facebook e sull’account Twitter di Azzurra.

Leggi anche: