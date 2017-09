Campionato Nazionale Protagonist 2017: appuntamento a Gargnano

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

GARGNANO – Manca meno di una settimana al via del diciannovesimo Campionato Nazionale Protagonist 2017, evento organizzato dalla Classe Italiana in collaborazione con lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo e il Circolo Vela Gargnano, che accoglie l’evento dopo le edizioni disputate a Riva del Garda, Desenzano e Limone.

Allo stato attuale sono dodici gli scafi iscritti, ma non saranno meno di venti a presentarsi sulla linea di partenza dell’evento che, concluso lo skipper briefing in programma venerdì 22 settembre alle ore 11, è previsto sulla distanza di otto prove, da disputarsi entro il 24 settembre 2017.

Tra i sicuri protagonisti non mancheranno gli equipaggi di punta della classe, a partire da Il Peso della Farfalla di Roberta de Munari e Marco Schirato, freschi vincitori del Trofeo Gorla, Casper di Cesare di Mezza e Lorenza Mariani, leader delle Sailing Series 2017, Nexis 2 di Luca Brighenti, Gattone di Massimiliano Docali, Tremendo di Fausto Gandolfi e L’ombra del Vento di Luciano Galloni, scafi questi ultimi reduci dal podio conquistato in occasione della Centomiglia del Garda. Al via anche Pegaso di Valerio Manfrini, campione in carica della categoria owner-driver, che sarà assistito da Pietro Corbucci, cui spetteranno le scelte tattiche.

E’ caccia aperta dunque al successore di Spirito Libero, lo scafo di Claudio Bazzoli che, nell’albo d’oro della manifestazione, ha seguito El Moro di Enrico Sinibaldi. Ben distante per tutti, invece, il record stabilito da Bessi Bis di Giuliano Montegiove (Pierluigi Omboni al timone), salito per ben cinque volte sul gradino più alto del podio nazionale.

Leggi anche: