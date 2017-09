ChioggiaVela: presentata la VI edizione

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sede del Circolo Nautico Chioggia, la VI edizione di ChioggiaVela: la rassegna nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il Circolo Nautico Chioggia ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

A fare gli onori di casa il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini, che ha spiegato ai numerosi giornalisti presenti come – rispetto agli anni passati – quest’anno ChioggiaVela non sia stata più una singola manifestazione, ma un ricco calendario di eventi che comprende quattordici manifestazioni, articolate nel corso di sei mesi e in grado di coinvolgere un più ampio target di sportivi ed appassionati. Perini ha inoltre sottolineato l’ottima riuscita del progetto ChioggiaVela Junior che – grazie agli oltre 400 studenti coinvolti – mira ad avvicinare gli alunni delle scuole del territorio e a far conoscere la cultura velica e nautica in genere, con particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell’ambiente.

Gli eventi della sesta edizione di ChioggiaVela proseguiranno per tutta la settimana, con le prime prove del Trofeo Meteorsharing che inizieranno già nel pomeriggio odierno e proseguiranno fino a venerdì. Venerdì 22 settembre presso l’auditorium San Nicolò il navigatore oceanico Matteo Miceli sarà l’ospite delle serata dal titolo “L’oceano nel cuore” all’interno della quale il velista romano racconterà la propria esperienza al giro del mondo senza assistenza e scalo ed in completa autosufficienza energetica ed alimentare.

La kermesse continuerà sabato 23 settembre dalle ore 14 con la regata Sopraiventi e Sottoiventi, manifestazione open per tutte le imbarcazioni divise in classi d’età. Alle ore 18:00 inizierà la Meteor al Crepuscolo, con circuito lagunare per la classe Meteor.Domenica 24 settembre chiusura della manifestazione con il main event Trofeo ChioggiaVela, e la regata che si svolgerà a partire dalle ore 14.30 nel percorso situato dinnanzi la spiaggia di Sottomarina con arrivo alle bocche di porto.

“Per tutta l’amministrazione comunale è un onore partecipare anche quest’anno all’organizzazione di questa splendida manifestazione, che cresce anno dopo anno. Sono inoltre particolarmente contenta di poter comunicare che, visto il successo ottenuto lo scorso anno con ChioggiaVela Junior, numerosi dirigenti scolastici mi hanno già confermato la partecipazione e l’adesione al progetto anche per la prossima edizione” ha commentato l’assessore allo sport, alla cultura e all’istruzione dott.sa Isabella Penzo.

Tra i partner fondamentali di ChioggiaVela anche la locale Pro Loco la cui presenza “ha l’ambizione di rafforzare la sensibilizzazione allo sport della vela da parte di tutta la cittadinanza. Pur essendo definito spesso uno sport di nicchia il nostro obiettivo è quello di far avvicinare più persone possibili, e devo dire che un po alla volta ci stiamo riuscendo” ha spiegato Marco Donadi.

Presente alla conferenza stampa anche la madrina e testimonial della scorsa edizione, l’olimpionica Silvia Zennaro:”ChioggiaVela è un progetto in cui credo tantissimo, la nostra città può essere una bellissima palestra per la vela. Avere sia uno sbocco a mare, sia la laguna è sicuramente di fondamentale importanza anche per tutti coloro che voglio iniziare ad appassionarsi e hanno così la possibilità di navigare in completa sicurezza”.

Dopo il successo ottenuto nella passata edizione ritorna in regata anche Il Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini per prendere parte all’America’s Cup che sarà timonata dallo skipper Claudio Carraro e alla tattica avrà l’otto volte campione del mondo Enrico Zennaro, che spiega:”Sarà la mia terza partecipazione a questa manifestazione, ma quest’anno più che dedicarmi alla parte sportiva rappresenterò Darsena le Saline in qualità di testimonial. Daremo infatti la possibilità ad alcuni clienti del Marina di salire a bordo de Il Moro di Venezia e venire in regata con noi, dandogli così la possibilità di partecipare ad un training di alto livello nel corso di una vera regata. Sarà senza dubbio una occasione unica per imparare e divertirsi, scoprendo le tecniche utilizzate durante una vera competizione”.

Alfredo Balena, delle relazioni esterne di Adriatic LNG, la società che gestisce il rigassificatore al largo delle coste venete e sponsor di Chioggia Vela, commenta:” Siamo felici di consegnare anche quest’anno la coppa “Adriatic LNG”, che dal 2015 premia il vincitore assoluto di Chioggia Vela. Il nostro supporto a questo evento velico testimonia il coinvolgimento di Adriatic LNG nei confronti di una manifestazione che presenta i valori cardine della nostra Società: il rispetto e la passione per il mare, la valorizzazione del territorio e il sostegno dello sport come veicolo di condivisione e crescita anche per i più piccoli. Grazie infatti alla sezione Junior, quest’anno più di 500 bambini delle scuole locali hanno potuto avvicinarsi al mondo della vela. Ringraziamo ancora una volta l’amministrazione comunale di Chioggia e gli organizzatori di Chioggia Vela per averci coinvolti in questa iniziativa e auguriamo a tutti i partecipanti un buon vento.”

L’intervento di Matteo Perini, fiduciaro CONI per Chioggia, Cavarzere e Cona ha quindi concluso la conferenza stampa:”Il pensiero e il grazie, mio e del CONI, va a tutte le persone che volontariamente collaborano per la riuscita di questo evento in quanto incarnano in maniera perfetta l’ideale che intendiamo diffondere sempre più a livello regionale e nazionale”.

Numerosi i premi in palio oltre al Trofeo Adriatic LNG, girante perpetuo, al primo classificato overall il Trofeo ChioggiaVela, girante perpetuo, al monoscafo primo classificato overall il Trofeo Corazza, girante perpetuo, al primo classificato overall della categoria Regata, il Trofeo Stefania Testoni, girante perpetuo, al primo classificato overall della categoria Crociera, il Trofeo Città di Vicenza, girante perpetuo, al primo classificato della categoria regata classe B, il Trofeo Ricordo di Jonathan, girante perpetuo, al primo classificato della categoria regata classe. Da quest’anno infine la famiglia Ravagnan ha deciso di assegnare il Trofeo intitolato alla memoria di Piero e Dino Ravagnan al velista, di ieri o di oggi, che ha contributo alla diffusione dello sport della vela a Chioggia.

È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all’indirizzo www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video della manifestazione o attraverso il profilo Instagram, all’interno del quale verranno postate le istantanee più belle della manifestazione.

ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia, con la collaborazione ed il support di Adriatic LNG e della Pro Loco Chioggia Sottomarina. Media partner della manifestazione è il portale online Velaveneta.it, mentre collaborano per la miglior riuscita della kermesse la Lega Navale Italiana – Sez. Chioggia, la Lega Navale Italiana – Sez. Padova, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova e I Venturieri. Parter della manifestazione sono: Darsena Le Saline, Porto Turistico San Felice, Darsena Mosella,Meteorsharing, Best Western Hotel Bristol, Sottomarina di Chioggia, Venezia, Panathlon Chioggia, l’associazione ONDA. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Chioggia, dell’Università di Padova e del dipartimento MAPS dell’Università di Padova.

Leggi anche: