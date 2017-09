Concluso il X Campionato Provinciale per velisti diversamente abili-Svelare senza barriere

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

DESENZANO DEL GARDA – Un’edizione memorabile quella del Campionato Provinciale per velisti diversamente abili, conclusa dopo quattro giornate di regate avvincenti nel golfo di Desenzano del Garda e tanti momenti conviviali presso la sede del sodalizio presieduto da Gianluigi Zeni. Per l’appuntamento clou del Progetto Svelare senza barriere -ideato dal Gruppo Nautico Dielleffe per affermare gli effetti positivi della Vela come strumento di intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale- è stata veramente una decima edizione davvero speciale alla quale hanno partecipato tanti amici che hanno voluto condividere questo grande traguardo.

La vittoria finale è andata alla Squadra Leno due della Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno formata da Lucrezia Bertoletti, Ravinder Singh e l’educatrice Emanuela Mombelli che si è anche aggiudicata la CostArreda Cup e la vela in miniatura con le firme di tutti i partecipanti. In seconda posizione Mazzano 1 della Coop. La Rondine con Papa Ibrahima Thiongane, Giacomo Di Litta e l’educatrice Chiara Colosio. Terzo posto per la Fobap Anffas di Brescia con la Squadra Brescia 1 formata da Giancarlo De Ferrari, Davide Gilberti e l’educatrice Rayna Tsvetanova Nikolova.

Podio sfiorato per Desenzano 1: la Squadra dell’Anffas di Desenzano-Rivoltella con Davide Ruffoni, Alessandro Bertolinelli e l’educatore Giorgio Calanna ha però conquistato il Trofeo Challenge Luigina, costituito da una vela in marmo di Carrara e tre piccole riproduzioni che resteranno all’equipaggio. Giorgio Calanna ha voluto condividere il premio con l’educatore della Fobap Anffas di Brescia, Riccardo Cerqui che, molto sportivamente, lo aveva sostituito in una giornata di regate nella quale Calanna aveva la febbre, facendo vincere l’equipaggio desenzanese proprio contro quello bresciano.

Seguono nell’ordine Leno 1 (Manuel Borboni, Ermanno Bresciani, riserva Cristian Tommasoni, Angelo Boselli), Desenzano 2 (Cristian Rambotti, Andrea del Lago, Giorgio Calanna), i campioni uscenti di Brescia 2 (Pietro Mensi, Felice Bellantuono, Roberto Giudice/Alice Forzanini) e Mazzano 2 (Adriano Gatti, Angela Erranti, riserva Lorenzo Tirini, Chiara Colosio). A tutti i concorrenti sono state, inoltre, consegnati dei colorati zainetti realizzati dalla toscana Eurosails Assistance. Dopo la Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno nel 2008, ’11 e ’14, l’Anffas di Desenzano-Rivoltella nel 2009, ’12 e ’13 e la Fobap Anffas di Brescia nel 2010, ’15 e 2016, pertanto, sono ancora una volta i portacolori di Leno a scrivere il loro nome nel palmares di Svelare senza barriere.

Malgrado le avverse previsioni meteo, il Golfo di Desenzano ha fatto ancora una volta da palcoscenico a quattro splendide giornate durante le quali sino svolti regolarmente tutti i voli in programma: a bordo dei due J24 hanno regatato otto equipaggi formati da due persone diversamente abili, un loro educatore e un osservatore dell’Organizzazione (Cesare Bresciani e Sergio Zumerle), il tutto sotto l’attenta regia del presidente del Comitato di Regata Roberto Belluzzo coadiuvato in queste giornate da Maurizio De Felice, Alfredo Meloni, Giuseppe Iaccarino e Federico Osti, con il supporto di Francesco Salvini (barca Giuria), Salvatore Secci (barca isola), la flotta Gommoni (Alberto Caccia, Antonio Diaco, Belluzzo, Zeni), Adriano Zambolo e Francesco Bazzoli.

Come ogni giorno, ad attendere il rientro a terra dei regatanti, il graditissimo pranzo offerto da Iper, la grande I di Lonato del Garda che anche quest’anno (grazie alla sensibilità del Direttore del punto vendita Iper di Lonato Vanni Corbonese, del capo reparto Fabio Marobbi, del responsabile vendite gastronomia Giovanni Ghirardi, del responsabile della sicurezza Carlo Coletti e di tutti i cuochi) ha rinnovato la preziosa collaborazione con il Gruppo Nautico Dielleffe.Grande la soddisfazione e l’entusiasmo dei protagonisti di questa splendida manifestazione contraddistinta da tanto divertimento, impegno, solidarietà, e proposta dal GN Dielleffe come coronamento di un anno di impegno e lavoro del progetto “Svelare senza barriere” basato completamente sul volontariato.

Il Campionato, come sempre inserito nel calendario ufficiale della XIV Zona Fiv, è stato realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Assessorato Sport e Tempo libero della Provincia di Brescia e Città di Desenzano del Garda, e il supporto di Iper la grande I di Lonato, Gruppo Costarreda, Lions, Cembre, Fondazione Banca San Paolo, Fondazione Comunità Bresciana, Salumificio Aliprandi di Gussago, Consorzio Grana Padano, Angelo e Daniel Modina VRM Video Production e di altri amici che hanno confermato la loro collaborazione. Nel corso della premiazione (svoltasi presso la sede del GNDielleffe e preceduta dal tradizionale pranzo e da uno spettacolo di intrattenimento) è stata espressa da parte di tutti i rappresentanti delle Associazioni coinvolte la soddisfazione per i progressi fisici e mentali ottenuti in questi anni grazie a Svelare senza barriere. “Siamo molto grati a tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione e alla premiazione: la loro presenza nella nostra sede e la gioia negli occhi di tutti i partecipanti ci hanno ripagato degli sforzi richiesti nel portare avanti un Progetto come Svelare senza barriere, spronandoci a continuare in questa direzione.” ha commentato al termine della manifestazione un emozionato Gianluigi Zeni.

Alla coinvolgente premiazione durante la quale sono stati ringraziati tutti coloro che hanno reso possibile raggiungere il traguardo della decima edizione, hanno partecipato molte autorità che hanno però preferito essere nominate solo come “Amici di questo progetto”: fra loro il Consigliere Regionale Alessandro Sala, presidente della V Commissione Territorio e Trasporti (che dieci anni fa, come Assessore provinciale Caccia, Pesca, Sport e Volontariato aveva creduto nell’iniziativa, aiutando a dar vita a questo progetto divenuto una magnifica realtà), l’Assessore Regionale territorio, urbanistica e difesa del suolo Viviana Beccalossi sempre presente a questa iniziativa, il Sindaco di Desenzano al tempo delle prime edizioni, Cino Anelli, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Desenzano Vincenzo Zarba, il Presidente Lions della Circoscrizione Garda Ezio Zanola, Matteo Costa del Gruppo CostArreda, il Consigliere Comunale Stefano Zani, Maurizio Maffi in rappresentanza dell’Autorità di Bacino, Giacomo Tomasini delle Cooperatove Best e molti altri.

“Non ha nessuna importanza chi ha dato aiuto a questi ragazzi, ma importa che per loro si stia realizzando un sogno: veleggiare.- ha ribadito nel corso della premiazione il Presidente Lions della Circoscrizione Garda Ezio Zanola (grazie al quale è stato possibile rinnovare i salvagenti per tutti i partecipanti e realizzare due nuovi giochi di vele realizzati con la collaborazione della Be1 e della Eurosails Assistance di Capezzano Pianore a Viareggio) -E’ estremamente importante per loro vivere questa stupenda avventura e tutto questo è possibile grazie all’impegno di persone meravigliose come voi, il vostro Presidente e tutti i volontari che dedicano tanto del loro tempo a questa Associazione. A voi i miei più sinceri complimenti.”

Archiviato il Campionato, gli incontri di Svelare senza barriere proseguiranno ancora, ogni settima, per tutto il mese di ottobre per poi dare l’arrivederci al prossimo anno.

Leggi anche: