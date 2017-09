DOMANI AL VIA LA AUDI SAILING CHAMPIONS LEAGUE FINAL

Regate, Sport

PORTO CERVO – Champions League, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la SAILING Champions League e il supporto del Title Sponsor Audi e il Technical Partner Quantum Sails.

La terza edizione della SAILING Champions League Final ha radunato nelle acque di Porto Cervo 32 team in rappresentanza dei più prestigiosi Yacht Club al mondo provenienti da 14 nazionalità diverse che si affronteranno nella finale a partire da domani, 22 settembre, fino a domenica, 24 settembre, per la conquista del titolo “Best Sailing Club”.

I club partecipanti all’evento si sono qualificati tramite la propria lega nazionale e le successive due tappe di qualificazione – la prima a San Pietroburgo e la seconda a Saint Moritz – mentre il club vincitore dell’ultima edizione e il club ospitante sono automaticamente qualificati. Un massimo di 48 prove potranno essere svolte sul campo di regata antistante Porto Cervo, a bordo della flotta di J/70 dello YCCS. Il format dell’evento, con brevi e veloci regate di flotta a bastone, preannuncia giornate di competizioni serratissime.

I favoriti sono il Norddeutscher Regatta Verein (NRV) che ha trionfato nella prima tappa di qualificazione, il Segelclub Mattsee (SCM) vincitore della seconda tappa e il Deutscher Touring Yacht-Club, Best Sailing Club del 2016. In gara dall’Italia il team padrone di casa, lo YCCS, e il Circolo Canottieri Aniene (CCA).

Il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, ha dichiarato: “Sono felice che un’importante stagione sportiva come questa del 2017 che celebra il cinquantenario, si concluda con la Audi SAILING Champions League. Eventi come questi, infatti, sottolineano il nostro indirizzo nel voler promuovere manifestazioni Interclub che avvicinano i più giovani allo sport della vela. Ringrazio ancora una volta Audi, il nostro Partner e Title Sponsor dell’evento, che ci sostiene e condivide i nostri stessi valori. Siamo onorati di poter ospitare i 32 team in rappresentanza dei più prestigiosi Yacht Club, soprattutto in occasione del nostro 50° anniversario.”

L’intenso programma sportivo sarà accompagnato da momenti sociali unici a partire da domani sera, quando si terrà l’Opening Ceremony presso Piazza Azzurra, appuntamento cui farà seguito nei giorni a venire il Team BBQ Dinner riservato agli equipaggi presso la Clubhouse dello YCCS a Porto Cervo, per concludere con la Cerimonia di Premiazione finale il 24 settembre.

Il primo segnale di partenza è in programma domani, 22 settembre, alle ore 11.30 con previsioni di vento leggero.

