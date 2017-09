Navigo Ergo Sum: Ravenna scelta come tappa del Moana nell’avvicinamento a Trieste

MARINA DI RAVENNA – E’ arrivata a Ravenna l’imbarcazione Moana, in viaggio da Crotone a Trieste nell’ambito del progetto Navigo Ergo Sum e a documentare l’avvenimento sono arrivate in città le telecamere della trasmissione Rai LineaBlù.

A bordo dei TOM 28 del Circolo Velico Ravennate, un nutrito gruppo di atleti del club ha dato il benvenuto al Moana, accogliendolo con entusiasmo e calore in puro stile romagnolo.

Navigo Ergo Sum è un’iniziativa promossa dal Club Velico Crotone con il supporto della Società Velica di Barcola e Grignano, che prevede una navigazione collettiva a tappe con meta finale Trieste, dove il Moana parteciperà alla Barcolana, la regata più celebre d’Italia. A bordo del Moana, oltre a velisti esperti come l’armatore Nicola Pino, tappa dopo tappa dei giovani atleti contribuiranno all’avvicinamento dell’imbarcazione a Trieste. I primi a partire sono stati i giovani atleti del Club Velico Crotone, che a Bari hanno lasciato il posto ai colleghi pugliesi e così via.

L’imbarcazione resterà ospite del Circolo Velico Ravennate per qualche giorno in concomitanza della manifestazione Sport in Darsena e sarà ormeggiata nello specchio d’acqua di città nelle giornate di giovedì e venerdì. L’avventura proseguirà sabato quando da Ravenna i piccoli velisti del Circolo Velico Ravennate prenderanno il largo in direzione Venezia ed al loro fianco ci sarà Matteo Plazzi, esperto velista ravennate. La documentazione dell’evento andrà in onda nella puntata di LineaBlu sabato 30 settembre alle ore 14.00.

