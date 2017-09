L’Altura è la nuova sfida dell’Invernale di Riva di Traiano

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIVA DI TRAIANO – E’ stato pubblicato il Bando di Regata 2017/2018 del Campionato Invernale di Riva di Traiano – Trofeo Paolo Venanzangeli. Si inizia il 5 novembre, con 9 date che porteranno i regatanti fin quasi alla primavera del 2018, con l’ultima regata prevista per il 10 marzo p.v.

Sono previste le Divisioni “Regata”, “Regata/Crociera”, “Crociera”, e “Gran Crociera”.La partecipazione, come avvenuto lo scorso anno, è ammessa anche per gli equipaggi in doppio, per i quali è prevista una classifica ad hoc. In presenza di almeno quattro imbarcazioni “Scuola”, in classe Crociera sarà prevista una Classifica Speciale.

”Lo scorso anno abbiamo avuto una grande partecipazione in doppio – commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino – ed ovviamente proseguiamo nella strada intrapresa sulla quale molti ci stanno seguendo. Una strada non facile, perché i campi di regata da gestire sono praticamente due, anche se parzialmente sovrapposti, per consentire ai X2 lo stesso numero di miglia con meno passaggi di boa. Ma visto che come Circolo Nautico Riva di Traiano abbiamo i cromosomi della sfida nel nostro Dna, come ricorda il nostro passato con ben due caphornier solitari (De Gregorio e Miceli) in questo circolo, con la prima regata in solitario corsa in Italia e con il primo campionato invernale in doppio, quest’anno alziamo l’asticella e metteremo in calendario, per questo Invernale, delle lunghe di due giorni riservate alla flotta dei X2 che potranno portarci, ad esempio, al Giglio o a Giannutri e ritorno. L’altissimo livello tecnico dei partecipanti ce lo consente”.

I Campioni uscenti sono Gianrocco Catalano, vincitore in “Regata” con il First 40 Tevere Remo Mon Ile, Stefano Chiarotti e Gabriele Moccia, vincitori in doppio con il Sunfast 3600 Lunatika-Ntt Data, Francesco Sette, dominatore della classe Crociera con il suo Hanse 430 Twins, Ezio Petrolini, signore dei Gran Crociera con il Mescal 959 Giuly del Mar.

